Μητσοτάκης: Μονόδρομος η συστηματική επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Ριζικές αλλαγές στις συγκοινωνίες της Αθήνας παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αμαξοστάσιο Σεπολίων στην εκδήλωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα», έχοντας εστιάσει σε ζητήματα καθημερινότητας, τα οποία και αξιολογούν ψηλά οι πολίτες.

«Όραμά μας είναι να κάνουμε τις αστικές συγκοινωνίες ελκυστικές για τον πολίτη. Η λύση είναι η συστηματική επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς για να φτάσουμε στους μέσους όρους της Ευρώπης. Συνειδητά προσφύγαμε στο πιο φθηνό εισιτήριο στην Ευρώπη γιατί αποτελεί μια κοινωνική πολιτική προς όφελος των επιβατών.

Ο εκσυγχρονισμός του ΟΣΥ γίνεται εξ ολοκλήρου στον Βόλο από ελληνικά χέρια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονίσουμε. Η αισθητική αναβάθμιση στην νέα ταυτότητα των αστικών συγκοινωνιών είναι ήδη ορατή. Στόχος να αξιοποιήσουμε όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια και να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία.

Μότο μας είναι το «το είπαμε, το κάνουμε» και αυτό φαίνεται και στην αξιολόγηση των πολιτών για τις αστικές συγκοινωνίες, αλλά ακόμη υπάρχει αρκετή δουλειά μπροστά.