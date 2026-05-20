Κώστας Μακεδόνας: Δεν έχω δει τι views έχουν κάνει τα τραγούδια μου, δεν με ενδιαφέρει

Μια αναδρομή στην πορεία του έκανε ο Κώστας Μακεδόνας στην κάμερα της εκπομπής «Στούντιο 4», τονίζοντας πως παραμένει ρομαντικός απέναντι στη δουλειά του, καθώς επιζητά την ουσιαστική επαφή με το κοινό και όχι τα νούμερα προβολών.

«Δεν έχει φύγει η αγάπη που είχα για αυτή τη δουλειά, παρ’ όλα τα προβλήματα που μέσα στα χρόνια αντιμετωπίζεις. Δεν πελαγώνεις έτσι μόνος σου, πελαγώνεις όταν είσαι με πολλούς. Πρέπει πάντοτε να προσπαθείς να είσαι ο χειρότερος από όλους αυτούς που συνεργάζεσαι», δηλώνει ο Κώστας Μακεδόνας.

«Με τα καινούργια μου τραγούδια δεν έχω δει τι views έχουν κάνει, πώς πάνε και όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει να ‘ρθουν πέντε άνθρωποι και να μου πουν ότι “ακούσαμε το τραγούδι σου και μας άρεσε πολύ”, ή “σ’ ακούσαμε εδώ και είσαι καλός”», παραδέχεται χαρακτηριστικά.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στη Μαρινέλλα, που “έφυγε” πρόσφατα από τη ζωή, ο Κώστας Μακεδόνας περιέγραψε:

«Η Μαρινέλλα ήταν αυτό που λένε όλοι, «μάνα» και «δασκάλα». Δηλαδή ήταν η μάνα που νοιαζότανε για τους πάντες. Δεν την ένοιαζε μόνο ο εαυτός της, το πώς θα είναι, πώς θα βγει και τι θα κάνει, την ένοιαζε όλη η ομάδα να είναι άρτια. Τα πάντα. Δεν ήταν μόνο για τους τραγουδιστές, ήταν για όλο το χώρο, για να μη νιώσει ένας ακροατής που θα ‘ρθει να καθίσει εκεί να μην αισθανθεί ότι τον έχουνε κοροϊδέψει. Ούτε αυτοί που είναι πάνω στη σκηνή, αλλά ούτε και αυτοί που είναι κάτω από τη σκηνή».