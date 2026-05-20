Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Η αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη ήταν καλεσμένη στο vidcast της Ναταλίας Αργυράκη. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για την προσωπική της ζωή και αποκάλυψε ότι είναι μόνη της.

«Με πετυχαίνεις σε μία φάση που δουλεύω αρκετά. Κάνουμε αυτή τη σειρά, το “Κάμπινγκ” στο MEGA. Έχουν τελειώσει τα θέατρα. Με πετυχαίνεις σε μία φάση που είμαι μόνη μου στη ζωή, αλλά είναι πολύ ωραία μπορώ να πω… Και θα πω, επίσης, ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό για εμένα και κάπως μου αρέσει», είπε αρχικά η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη.

Και συνέχισε: «Ήμουν από πάντα πολύ σχεσάκιας αλλά τώρα άλλαξε αυτό. Ποτέ όμως δεν έκατσα να πω στον εαυτό μου “Χριστίνα, εσύ πρέπει να είσαι σε μία σχέση”. Όχι. Συνέβαινε. Με τα χρόνια καταλαβαίνεις ότι δε συνέβαινε τυχαία. Προφανώς το επιδίωκα με ένα τρόπο κι εγώ γιατί έμενα στα πράγματα. Είμαι συντροφικός άνθρωπος και το κατάλαβα τώρα πιο συνειδητά. Σε εμένα κάπως όλο αυτό καθόταν ή έβρισκα τους κατάλληλους ανθρώπους που ήταν διαθέσιμοι εκείνη την περίοδο».

Και κατέληξε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Η μεγαλύτερη σχέση που έχω κάνει κράτησε τέσσερα χρόνια. Τώρα είναι η πρώτη φορά που θέλω να είμαι συνειδητά μόνη μου».



Να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο η Φωτεινή Πετρογιάννη μέσα από την εκπομπή “Πρωινό” του ΑΝΤ1 αποκάλυψε ότι η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη και ο σκηνοθέτης, Γιώργος Ζώης πήραν την απόφαση να χωρίσουν πριν από τα Χριστούγεννα, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης.