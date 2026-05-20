Σμαράγδα Καρύδη: Ζήτησε από δημοσιογράφο να μην ολοκληρώσει την ερώτησή του και αποχώρησε από τις δηλώσεις

Στην παρουσίαση του προγράμματος του Εθνικού Θεάτρου για τη σεζόν 2026-2027 παραβρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (19/5) η Σμαράγδα Καρύδη.

Η ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες που κάλυψαν την εκδήλωση, όμως ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μην της κάνουν καμία ερώτηση που δεν αφορά στο συγκεκριμένο event.

Με τον τρόπο αυτό, η ίδια θέλησε να αποφύγει οποιαδήποτε αναφορά στην προσωπική της ζωή, μετά τον χωρισμό από τον Θοδωρή Αθερίδη και όσα εκείνος εξομολογήθηκε για τον χωρισμό τους στο The 2Night Show το προηγούμενο βράδυ.

«Θέλουμε να σας ρωτήσουμε και φυσικά αν θέλετε να μας απαντήσετε…», πρόλαβε να της πει ο δημοσιογράφος του Alpha.

«Δεν θέλω να σας απαντήσω σε κάτι που δεν έχει σχέση με τον Εθνικό Θέατρο και γι’ αυτό δεν θέλω να συνεχίσεις να με ρωτήσεις τίποτα άλλο… σ’ αγαπώ, γεια σου!», τον διέκοψε λέγοντας η Σμαράγδα Καρύδη αποχωρώντας από το σημείο των δηλώσεων.

