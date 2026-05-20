Υρώ Μανέ: “Εκεί είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά δεν ήθελα να το δω, αυτή την εθελοτυφλία που παθαίνουμε”

Για την πορεία της και τις συνεργασίες της μίλησε η Υρώ Μανέ, το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) στην εκπομπή «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ.

Η γνωστή ηθοποιός παραδέχτηκε πως αρκετές φορές έχει απογοητευτεί από ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα της «πέφτοντας από τα σύννεφα», όπως χαρακτηριστικά εξομολογήθηκε…

«Έχω πέσει από τα σύννεφα, κυρίως από ανθρώπους που ήξερα. Στον απολογισμό που κάνεις λες: Εκεί είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά δεν ήθελα να το δω, αυτή την εθελοτυφλία που παθαίνουμε. Όλοι μας νομίζω έχουμε κάποια σημάδια, το καλό είναι όταν πέσεις από τα σύννεφα να πέσεις στα χαμηλά και να μην χτυπήσεις πολύ.

Εκεί λές υπήρχε κάτι, το έβλεπα… Κάνοντας τον απολογισμό και την αυτοκριτική σου, λες πιθανόν κι εγώ να μην το είδα την ώρα που έπρεπε και να αποχωρήσω σιγά σιγά, μην αφήσω αυτό το σύννεφο να με κατατροπώσει», είπε η Υρώ Μανέ.

Μιλώντας για την κόρη της, Φαίδρα και την ενασχόλησή της με την υποκριτική, η γνωστή ηθοποιός παραδέχτηκε: «Είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη φορά ήταν σε ένα απαιτητικό έργο και έλεγα: θα τα καταφέρει η Φαίδρα να είναι εδώ; Είχα μια έγνοια να δω αυτό που λες, η πρώτη φορά πώς θα είναι… Νομίζω είναι η νέα γενιά έτσι και βάζουν τα όριά τους. Δεν είναι σαν εμάς που αφήνουμε πιο… λάσκα τα λουριά», είπε η Υρώ Μανέ.