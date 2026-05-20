Διάβημα του ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για την συμπεριφορά του Υπ. Εθνικής Ασφάλειας στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”

Σε αυστηρό τόνο τοποθετήθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το περιστατικό που αφορά Έλληνες πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», καταδικάζοντας τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου, το Ελληνικό ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει τη στάση του Ισραηλινού αξιωματούχου απέναντι στους συμμετέχοντες στον στολίσκο ως «απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα».

Παράλληλα, γνωστοποιείται ότι, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, πραγματοποιήθηκε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με το περιστατικό.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ ζητά πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ καλεί τις ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.

Η ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών

Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό.

Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.