MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Διάβημα του ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για την συμπεριφορά του Υπ. Εθνικής Ασφάλειας στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε αυστηρό τόνο τοποθετήθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το περιστατικό που αφορά Έλληνες πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», καταδικάζοντας τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου, το Ελληνικό ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει τη στάση του Ισραηλινού αξιωματούχου απέναντι στους συμμετέχοντες στον στολίσκο ως «απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα».

Παράλληλα, γνωστοποιείται ότι, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, πραγματοποιήθηκε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με το περιστατικό.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ ζητά πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ καλεί τις ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.

Η ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών

Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό.

Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση σε κέντρο της Αμερικής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Νίκος Ζιάγκος για Μαρία Καρυστιανού: Είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα, πήρε σπαθί και τα έβαλε με το σύστημα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ιβάν Σαββίδης για τη Γενοκτονία των Ποντίων: “Ο χρόνος δεν έχει εξουσία πάνω σε τέτοιες πληγές”

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για τη σημασία της ψυχανάλυσης στη σύγχρονη εποχή σήμερα στο δημαρχιακό μέγαρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη η παρουσίαση του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Αιμίλιος Χειλάκης: Αν λέω ότι έχω έναν πατέρα στον χώρο, αυτός είναι ο Γιάννης Μπέζος και αδερφός μου ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης