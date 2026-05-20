Μάντζος: Έχει η κυβέρνηση θέση για τις επιθέσεις εθνικιστικών κύκλων της Τουρκίας σε βάρος του Ανδρουλάκη και του Οικουμενικού Πατριαρχείου;

Το ερώτημα αν η κυβέρνηση έχει θέση για τις επιθέσεις «εθνικιστικών κύκλων» της Τουρκίας σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θέτει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μάντζος, με αφορμή ανάρτηση που έκανε ο αντιναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζί, «εκ των εμπνευστών της αναθεωρητικής ”Γαλάζιας Πατρίδας”», στον απόηχο της επίσκεψης του Νίκου Ανδρουλάκη στην Καππαδοκία.

Αναλυτικά η δήλωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ:

«Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, εθνικιστικοί κύκλοι της Τουρκίας επιτίθενται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη, μετά την επίσκεψή του στην Καππαδοκία και στη Μαλακοπή της Μικράς Ασίας, στο πλαίσιο θρησκευτικών λειτουργιών, παρουσία μάλιστα του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.

Ειδικότερα, με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο εκ των εμπνευστών της αναθεωρητικής ”Γαλάζιας Πατρίδας”, αντιναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζί, εκφράζει την οργή του για την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στην περιοχή, καθώς και για το γεγονός ότι παρασχέθηκε άδεια για θρησκευτικές δραστηριότητες. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη επίθεση είχε υπάρξει από ανάλογους κύκλους, τον Αύγουστο 2025, με αφορμή την παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην Τένεδο.

Και όλα αυτά, την ώρα που το ανιστόρητο και παράνομο δόγμα της ”Γαλάζιας Πατρίδας” σχεδιάζεται να αποτελέσει εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας με την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, με το οποίο παραβιάζονται ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα αλλά και η ίδια η κυριαρχία της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ως ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής διαμηνύουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι οι μισαλλόδοξες και ακραίες αντιδράσεις, καθώς και οι ίδιες οι ανιστόρητες διεκδικήσεις της Τουρκίας, που δηλητηριάζουν τις σχέσεις των δύο χωρών, είναι απολύτως καταδικαστέες και δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές.

Η Κυβέρνηση έχει, άραγε, οποιαδήποτε θέση πάνω στο ζήτημα;».