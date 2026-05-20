Κεραμωτή: Χειροπέδες σε 32χρονο Αλβανό που παρενόχλησε σεξουαλικά 17χρονη σε πλοίο

Ένας 32χρονος από την Αλβανίας συνελήφθη χθες το βράδυ στην Κεραμωτή από στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Κεραμωτής, με την κατηγορία της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, ο ο 32χρονος προέβη σε άσεμνες πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα κατά μιας 17χρονης, εντός ενός επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου.

Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κεραμωτής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.