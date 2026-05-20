Θεσσαλονίκη: Επιστρέφει από σήμερα το Street Food Festival στη ΔΕΘ γεμάτο γεύσεις, μουσική και events

Το Thessaloniki Street Food Festival 2026 επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για πέντε ημέρες γεμάτες γεύσεις, μουσική, events και ατμόσφαιρα φεστιβάλ.

Από την Τετάρτη 20 έως την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, ο προαύλιος χώρος της ΔΕΘ – TIF HELEXPO μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο γευστικό πάρκο, αφιερωμένο στο street food, τη μουσική και την εμπειρία της πόλης.

Στην 9η εκδοχή του, το Thessaloniki Street Food Festival υπόσχεται μια ολοκληρωμένη εμπειρία για food και music lovers, με περισσότερα από 20 street food booths, 5 rest areas, δύο μουσικά stages, live acts, DJ sets και γεύσεις από διαφορετικές γωνιές του κόσμου.

Οι 20.000 πρώτοι επισκέπτες θα λάβουν memorabilia cup του festival.

Η φετινή διοργάνωση φέρνει στη Θεσσαλονίκη γεύσεις από Μεξικό, Αμερική, Ιαπωνία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Μέση Ανατολή, Βαλκάνια και Μεσόγειο, δημιουργώντας ένα μεγάλο γαστρονομικό ταξίδι στην καρδιά της πόλης.

Στο festival οι επισκέπτες θα βρουν επιλογές όπως noodles, sushi, γαρίδες tempura, tacos, burritos, chilli con carne, λαχματζούν, ναπολιτάνικη πίτσα, fried pizza, ζυμαρικά, burgers, fish & chips, μπακαλιάρο σκορδαλιά, τηγανητές πατάτες, γουρουνοπούλα, cubano sandwiches και mac ’n’ cheese.

Για τους λάτρεις των γλυκών, το μενού περιλαμβάνει παγωτά, κρέπες και παραδοσιακούς λουκουμάδες με συνταγές που περνούν από γενιά σε γενιά.

Music Line Up – Live Stage

Το μουσικό πρόγραμμα του Thessaloniki Street Food Festival 2026 θα πραγματοποιηθεί σε δύο stages, με live εμφανίσεις και DJ sets που θα συνοδεύσουν τη γαστρονομική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του πενθημέρου.

Τετάρτη 20 Μαΐου 2026:

Εισβολέας Band | Ταφ Λάθος

Το live stage ανοίγει δυναμικά με τον Εισβολέα Band, σε ένα εκρηκτικό live με full band και έντονη hip hop ενέργεια. Τη βραδιά θα ανοίξει ο Ταφ Λάθος, ένας από τους πιο σημαντικούς και πρωτοποριακούς εκπροσώπους της ελληνικής hip hop σκηνής.

Πέμπτη 21 Μαΐου 2026:

Χατ Τρικ

Την Πέμπτη, το stage αναλαμβάνουν οι Χατ Τρικ, η ροκ εν ρολ μπάντα που υπόσχεται μια δυνατή live εμπειρία, γεμάτη ένταση, ρυθμό και ατμόσφαιρα.

Παρασκευή 22 Μαΐου 2026:

Banda Entopica

Την Παρασκευή, η Banda Entopica φέρνει στο Thessaloniki Street Food Festival τη χορευτική της ενέργεια, με παραδοσιακά τραγούδια και πρωτότυπες συνθέσεις που δημιουργούν μια εκστατική μουσική εμπειρία.

Σάββατο 23 Μαΐου 2026:

Χαΐνηδες | Social Waste

Το Σάββατο, το πρόγραμμα ξεκινά με τους Social Waste, που συνδυάζουν κοινωνικοπολιτικό στίχο, hip hop δυναμισμό και ήχους από λαούτο, γκάιντα, αρχαία λύρα και όργανα της Μεσογείου.

Στη συνέχεια, οι Χαΐνηδες ανεβαίνουν στη σκηνή με τραγούδια και μουσικές διαδρομές που κινούνται από την Κρήτη και τη Μικρασία έως την Ανατολή και τα Βαλκάνια, σε ένα live με ιδιαίτερο χαρακτήρα και έντονη σκηνική παρουσία.

Κυριακή 24 Μαΐου 2026:

Ζήνων | DJ Squeezy

Η Κυριακή κλείνει το festival με τον DJ Squeezy, ο οποίος θα ανεβάσει την ατμόσφαιρα με hip hop, soulful, groovy, funk και disco ρυθμούς.

Τη συνέχεια αναλαμβάνει ο Ζήνων, με το χαρακτηριστικό του ηχόχρωμα, τους αστικούς ποιητικούς στίχους και την αεικίνητη σκηνική του παρουσία.

Δεύτερο Music Stage

Στο δεύτερο stage, το Thessaloniki Street Food Festival 2026 στήνει καθημερινά μια ξεχωριστή μουσική γιορτή με local DJs, ηλεκτρονικούς ήχους, house, disco και hip hop διαθέσεις, δημιουργώντας το ιδανικό soundtrack για κάθε ημέρα του festival.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

Το Thessaloniki Street Food Festival 2026 θα λειτουργεί από την Τετάρτη 20 έως την Κυριακή 24 Μαΐου 2026.

Τετάρτη 20 Μαΐου έως Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ώρες λειτουργίας: 17:00 – 00:00

Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ώρες λειτουργίας: 12:00 – 00:00

Το Σαββατοκύριακο, από τις 12:00 έως τις 17:00, η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Εισιτήρια:

Η γενική είσοδος στο festival είναι 6€.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για παιδιά κάτω των 14 ετών.

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά μέσω Come Together.

Βιωσιμότητα και Celebrate Awareness

Το Thessaloniki Street Food Festival 2026 συνεχίζει την ομπρέλα δράσεων ευαισθητοποίησης Celebrate Awareness, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς τη βιωσιμότητα.

Η φετινή διοργάνωση αντικαθιστά τα πλαστικά μιας χρήσης με ποτήρια πολλαπλών χρήσεων, ενώ σε συνεργασία με την ομάδα Cleaningans ενισχύει την ανακύκλωση και τη σωστή διαλογή απορριμμάτων.

Στον χώρο του festival θα υπάρχουν ειδικοί κάδοι με ξεκάθαρη σήμανση, ενώ οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία ανακύκλωσης. Παράλληλα, η διοργάνωση προχωρά σε συλλογή χρησιμοποιημένων τηγανελαίων για ανακύκλωση, καθώς και σε επανάχρηση υλικών και έξυπνες κατασκευές με στόχο ένα festival με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Thessaloniki Street Food Festival 2026 – Πληροφορίες

Πού: ΔΕΘ – TIF HELEXPO, Θεσσαλονίκη

Πότε: Τετάρτη 20 έως Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ώρες λειτουργίας:

Τετάρτη – Παρασκευή: 17:00 – 00:00 Σάββατο – Κυριακή: 12:00 – 00:00 Ελεύθερη είσοδος: Σάββατο και Κυριακή, 12:00 – 17:00

Γενική είσοδος: 6€

Παιδιά κάτω των 14 ετών: Ελεύθερη είσοδος

Διοργάνωση: SoulFood Thessaloniki Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2311 243505

E-mail: soulfoodthessaloniki@gmail.com

Γιατί δεν πρέπει να το χάσετε:

Το Thessaloniki Street Food Festival αποτελεί πλέον έναν από τους κορυφαίους θεσμούς street culture και γαστρονομίας στην Ελλάδα.

Από το 2018 μέχρι σήμερα, η διοργάνωση έχει προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες από όλη τη χώρα και το εξωτερικό, προσφέροντας μοναδικές γευστικές εμπειρίες και ζωντανή μουσική που προσθέτει έντονη πνοή στα πολιτιστικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης.

Η φετινή 9η έκδοση υπόσχεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενη, συνδυάζοντας την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία με τη ζωντάνια της μουσικής και την ατμόσφαιρα που μόνο η Θεσσαλονίκη ξέρει να προσφέρει.

Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε για πέντε ημέρες την μεγαλύτερη γιορτή street food στην Ελλάδα, με γεύσεις, μουσική και εκπλήξεις για όλους!