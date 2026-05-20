Chios – Kythira Pass: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, αναλυτικοί πίνακες με τους τυχερούς

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Chios Kythira Pass 2026, ένα πρόγραμμα που ενισχύει το νησί της Χίου και των Κυθήρων μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που υπέστησαν το 2025.

Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν με το μοναδικό αναγνωριστικό της αίτησής τους καθώς και τα τελευταία 4 ψηφία του ΑΦΜ τους εάν είναι μεταξύ των τελικών δικαιούχων, ή εναλλακτικά μπορούν να επαληθεύσουν εάν βρίσκονται μεταξύ των τελικών δικαιούχων για το voucher σε Χίο και Κύθηρα, με σύνδεση στην εφαρμογή και έλεγχο της κατάστασης της αίτησης τους.

Οι αιτήσεις των τελικών δικαιούχων που προέκυψαν κατόπιν κλήρωσης βρίσκονται σε κατάσταση “Κληρωθείσα”.

Για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα με αναλυτικούς πίνακες για τα voucher σε Χίο και Κύθηρα πατήστε εδώ

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Το Chios-Kythira Pass 2026 είναι μια δράση που προβλέπει τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού και την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της νήσου Χίου, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου του 2025 και του νησιού των Κυθήρων, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2025 αντίστοιχα.

Το Πρόγραμμα αφορά δύο προορισμούς, το Δήμο Χίου και τον Δήμο Κυθήρων, αλλά και δύο ημερολογιακές φάσεις:

Φάση 1 – Μάιος-Ιούνιος 2026 και

Φάση 2 – Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2026.

Υλοποιείται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνολικά 6.600 δικαιούχοι για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες περιοχές.

Ειδικότερα, εκδίδονται:

-3.000 κάρτες των 300 ευρώ για τον Δήμο Χίου (Φάση 1: 1.500, Φάση 2: 1.500) και

-3.600 κάρτες των 250 ευρώ για τον Δήμο Κυθήρων (Φάση 1: 1.800, Φάση 2: 1.800)