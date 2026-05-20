Σέρρες: Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά – Εννέα συλλήψεις, ανάμεσά τους και τέσσερις ανήλικοι

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά προχώρησε το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, συλλαμβάνοντας εννέα άτομα, ανάμεσά τους και τέσσερις ανήλικοι.

Οι συλληφθέντες για την υπόθεση οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών και αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, Πέμπτη.

Η σύλληψή τους έγινε χθες μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας που ξεκίνησε τα ξημερώματα σε τρεις περιοχές: στις Σέρρες, στο Νέο Σούλι και στο Εμμανουήλ Παππά.

Στην διάρκεια της επιχείρησης, η οποία μάλιστα συνεχίζεται, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οκτώ μέλη της οργάνωσης, με τέσσερα ανήλικα παιδιά να είναι ανάμεσά τους. Πρόκειται για ένα αγόρια 17 ετών, δύο κορίτσια 17 ετών και ένα αγόρι 16 ετών.

Όσον αφορά τις ηλικίες των ενήλικων που συνελήφθησαν πρόκειται για δύο 19χρονους, ένα 25χρονο και ένα 29χρονο.

«Εγκέφαλος» της οργάνωσης είναι έγκλειστος στις φυλακές καθώς ήταν ένας από τους δράστες δολοφονίας ενός 34χρονου άνδρα τον Ιανουάριο του 2025 στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί, οι ενήλικες «στρατολογούσαν» τα ανήλικα παιδιά για να διακινούν ναρκωτικά.

Η έρευνα συνεχίζεται και δεν αποκλείεται να έχουμε και νέες συλλήψεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, που από τον Ιανουάριο του 2026 δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στις Σέρρες, μέσω διαφόρων διακινητών, κυρίως ανήλικων.

Συγκεκριμένα, ως μέλη της εγκληματικής ομάδας, συνελήφθησαν σε περιοχές των Σερρών σήμερα (20 Μαΐου 2026) το πρωί, 1 αλλοδαπός άνδρας ως αρχηγικό μέλος, ο οποίος είναι έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης της χώρας και χθες (19 Μαΐου 2026) ακόμη 3 ημεδαποί άνδρες, 2 ανήλικες ημεδαπές και 1 ανήλικος ημεδαπός.

Οι ανωτέρω, είχαν δημιουργήσει και έλεγχαν ένα δίκτυο διακινητών ναρκωτικών ουσιών, το οποίο απαρτιζόταν κυρίως από ανήλικους, που διακινούσαν ποσότητες κάνναβης στις Σέρρες για λογαριασμό της εγκληματικής ομάδας.

Από τους ανωτέρω διακινητές εντοπίστηκαν στην πόλη των Σερρών και συνελήφθησαν 1 ημεδαπός άνδρας και 1 ανήλικος ημεδαπός, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμα 6 ανήλικων ημεδαπών και 1 ημεδαπού άνδρα.

Ειδικότερα, από την κατοχή των ανωτέρω συλληφθέντων αλλά και από έρευνες που έγιναν στις οικίες τους, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Roxy» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 88,72 γραμμαρίων,

28 ναρκωτικά δισκία,

το χρηματικό ποσό των 1.520 ευρώ,

4 ζυγαριές ακριβείας και

13 κινητά τηλέφωνα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, εκ των οποίων 4 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.