MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης από Θεσσαλονίκη για το επεισόδιο στον “Άγιο Δημήτριο”: Τελείως απρόκλητη η επίθεση – Είμαστε μαζί με τον τραυματιοφορέα 100%

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στο επεισόδιο που σημειώθηκε χθες ανάμεσα σε έναν τραυματιοφορέα και δύο γυναίκες-συνοδούς ασθενούς στο νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος” Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε δηλώσεις που έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5) έξω από το νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” στη Θεσσαλονίκη.

Όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, «είναι απολύτως προφανές ότι όλο το ΕΣΥ συμπαραστέκεται στο προσωπικό μας. Η επίθεση ήταν τελείως απρόκλητη και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε όλα αυτά που συμβαίνουν, σε ορισμένες περιπτώσεις με βιαιοπραγίες κατά μελών του προσωπικού του ΕΣΥ. Είμαστε μαζί τους στο 100%».

Υπενθυμίζεται πως σε βάρος και των τριών συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, ο τραυματιοφορέας διώκεται για απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, η κόρη της ασθενούς που διακομίσθηκε στο νοσοκομείο διώκεται για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ η δεύτερη συνοδός, εγγονή της παθούσης για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Σημειώνεται πως και οι τρεις παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο από όπου πήραν αναβολή για την ερχόμενη Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Άδωνις Γεωργιάδης Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Τραγωδία στην Πάτρα: Άνδρας έπεσε με ΙΧ στη θάλασσα στην προβλήτα του Ρίου – Εντοπίστηκε νεκρός

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Νεκρός εργαζόμενος στην Εύβοια, τον καταπλάκωσε παλέτα

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Σταμάτης Γονίδης: Η ζωή μου, άμα θα γίνει βιβλίο, θα είναι αυστηρώς ακατάλληλη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν απάτες με πρόσχημα οικονομικές εκκρεμότητες συγγενών – Πάνω από 16.000 ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Πυρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη από Τούρκο αντιναύαρχο που θεωρείται ένας εκ των εμπνευστών της “Γαλάζιας Πατρίδας”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διώξεις για πλημμελήματα στους συλληφθέντες του επεισοδίου στον “Άγιο Δημήτριο” – Αφέθηκαν ελεύθεροι