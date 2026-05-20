Γεωργιάδης από Θεσσαλονίκη για το επεισόδιο στον “Άγιο Δημήτριο”: Τελείως απρόκλητη η επίθεση – Είμαστε μαζί με τον τραυματιοφορέα 100%

Στο επεισόδιο που σημειώθηκε χθες ανάμεσα σε έναν τραυματιοφορέα και δύο γυναίκες-συνοδούς ασθενούς στο νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος” Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε δηλώσεις που έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5) έξω από το νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” στη Θεσσαλονίκη.

Όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, «είναι απολύτως προφανές ότι όλο το ΕΣΥ συμπαραστέκεται στο προσωπικό μας. Η επίθεση ήταν τελείως απρόκλητη και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε όλα αυτά που συμβαίνουν, σε ορισμένες περιπτώσεις με βιαιοπραγίες κατά μελών του προσωπικού του ΕΣΥ. Είμαστε μαζί τους στο 100%».

Υπενθυμίζεται πως σε βάρος και των τριών συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, ο τραυματιοφορέας διώκεται για απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, η κόρη της ασθενούς που διακομίσθηκε στο νοσοκομείο διώκεται για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ η δεύτερη συνοδός, εγγονή της παθούσης για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Σημειώνεται πως και οι τρεις παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο από όπου πήραν αναβολή για την ερχόμενη Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι έως την εκδίκαση της υπόθεσης.