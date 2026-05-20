Απόστολος Λύτρας – Σοφία Πολυζωγοπούλου: Διακοπή στη δίκη για τον ξυλοδαρμό – Η νέα ημερομηνία

Για τις 29 Μαΐου 2026 διακόπηκε, λόγω ωραρίου, η δίκη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης βλάβης κατά της Σοφίας Πολυζωγοπούλου από τον πρώην σύζυγό της και γνωστό ποινικολόγο Απόστολο Λύτρα.

Σύμφωνα με το tlife.gr, η Σοφία Πολυζωγοπούλου εμφανίστηκε κανονικά το πρωί της Τετάρτης 20 Μαϊου στο Εφετείο Αθηνών, ενώ λίγο αργότερα προσήλθε και ο δικηγόρος της κ. Αλεξανδρής. Αντιθέτως, από την πλευρά του κατηγορούμενου εμφανίστηκε μόνο ο συνήγορος υπεράσπισης του κ. Κριεμάδης.

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν στις 16 Ιουνίου του 2024, όταν το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι λογομάχησε κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου.

Στη συνέχεια το ζευγάρι αποχώρησε από το εστιατόριο όπου βρισκόταν με το κλίμα ανάμεσα του να είναι φορτισμένο. Σύμφωνα με όσα είχε καταθέσει τότε η Σοφία Πολυζωγοπούλου, ο ποινικολόγος οδήγησε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε ένα απόμερο μέρος και την χτύπησε με γροθιές έχοντας το αυτοκίνητο κλειδωμένο.

Στη συνέχεια, ο ποινικολόγος μετέφερε το θύμα σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ο Απόστολος Λύτρας που είχε παραδεχθεί την πράξη του, είχε συλληφθεί και προφυλακιστεί για περίπου 4 μήνες στην Κόρινθο.

Κατά την αποφυλάκιση του είχε δεχτεί τις κατηγορίες ζητώντας δημόσια συγγνώμη από την πρώην σύζυγό του και την ανήλικη κόρη τους.

