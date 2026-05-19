Βόλος: Πνίγηκε 59χρονος σε παραλία στον Αλμυρό

Τραγωδία στον Αλμυρό Βόλου όταν ένας 59χρονος Πολωνός βρέθηκε νεκρός σε παραλία.

Το δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (18.5.2026) στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Αχίλλειου στον Βόλο. Ενημερώθηκε το Λιμενικό της Αμαλιάπολης ότι ένας 59χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Πολωνίας) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 59χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Αμαλιάπολης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.

