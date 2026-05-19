Δαμασκός: Ένας νεκρός στρατιώτης και τουλάχιστον 18 τραυματίες μετά από έκρηξη αυτοκινήτου έξω από το Υπ. Άμυνας

Μια βόμβα εξερράγη σήμερα έξω από ένα κτίριο του Υπουργείου Άμυνας στη Δαμασκό, με αποτέλεσμα ένας στρατιώτης να χάσει της ζωή του και να τραυματιστούν περίπου 18 άτομα, μεταξύ των οποίων και πολίτες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, στρατιώτες εντόπισαν μια άλλη βόμβα στην κεντρική συνοικία Μπαμπ Σαρκί της πρωτεύουσας της Συρίας. Καθώς προσπαθούσαν να την εξουδετερώσουν, ένα αυτοκίνητο εξερράγη κοντά τους. Η έκρηξη έγινε έξω από ένα κτίριο που συνδέεται με το Υπουργείο Άμυνας.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ασθενοφόρων και Έκτακτης Ανάγκης της Συρίας, Νατζίμπ αλ-Νασάν, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο SANA ότι 18 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά την έκρηξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει κάποιος την ευθύνη για την έκρηξη.

Τέλος, παρόμοιες επιθέσεις στο παρελθόν έχουν αποδοθεί στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

