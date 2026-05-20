Β. Κικίλιας: Η ναυτιλία καθορίζει την οικονομική αντοχή της Ευρώπης

Η ναυτιλία, η ενεργειακή ασφάλεια και οι γεωπολιτικές εξελίξεις κυριάρχησαν στην ομιλία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, ο οποίος κήρυξε την έναρξη του 10ου Ναυτιλιακού Συνεδρίου της Ναυτεμπορικής με θέμα «shipping Between Global Powers».

Ο υπουργός επεσήμανε ότι οι κρίσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία επηρεάζουν άμεσα την ευρωπαϊκή οικονομία, τις τιμές της ενέργειας και συνολικά το κόστος ζωής των πολιτών.

Υπογράμμισε ότι η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία αποδεικνύουν πως η διεθνής αστάθεια δεν αποτελεί ένα απομακρυσμένο πρόβλημα που αφορά μόνο τη ναυτιλιακή κοινότητα, αλλά έναν παράγοντα που επηρεάζει τον πληθωρισμό, τις τιμές της ενέργειας, την επάρκεια καυσίμων και συνολικά τη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Κικίλιας, το 80%-90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται διά θαλάσσης, γεγονός που καθιστά τη ναυτιλία κρίσιμο πυλώνα για τη σταθερότητα των αγορών και την επιβίωση των οικονομιών.

Σημείωσε μάλιστα ότι ο τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις θα διαχειριστούν τις νέες γεωπολιτικές κρίσεις θα καθορίσει ακόμη και την πολιτική τους αντοχή, σημειώνοντας ότι ήδη σε πολλές χώρες παρατηρούνται πολιτικές ανακατατάξεις και αλλαγές συσχετισμών.

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει πιο παρεμβατικό ρόλο στα ευρωπαϊκά φόρα, αξιοποιώντας τη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας.

Όπως σημείωσε, η χώρα διαθέτει περίπου το 20% του παγκόσμιου στόλου, παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύει μόλις το 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολούθησε πιο ενεργή στρατηγική υπεράσπισης των ναυτιλιακών και ενεργειακών συμφερόντων της χώρας, διαμορφώνοντας κοινές θέσεις με άλλες ναυτιλιακές δυνάμεις της Ευρώπης, όπως η Κύπρος, η Μάλτα, η Ιταλία και η Ισπανία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις πολιτικές πράσινης μετάβασης, προειδοποιώντας ότι η υπερβολική φορολόγηση της ναυτιλίας στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών στόχων της Ευρώπης θα μπορούσε να προκαλέσει εκτίναξη του κόστους μεταφορών, αύξηση των τιμών της ενέργειας και νέο κύμα πληθωρισμού.

Ο κ. Κικίλιας υπερασπίστηκε τη χρήση του LNG ως μεταβατικού καυσίμου, επισημαίνοντας ότι σήμερα παράγεται μόλις το 0,5% των αναγκαίων παγκόσμιων ποσοτήτων βιοκαυσίμων για τη λειτουργία των στόλων. Όπως είπε, η Ευρώπη δεν μπορεί από τη μία πλευρά να επενδύει σε FSRU, ενεργειακές υποδομές και γεωστρατηγικά projects και από την άλλη να συζητά την απαγόρευση του LNG από το 2027.

Κλείνοντας, ο υπουργός συνέδεσε τη ναυτιλία με την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες για τη νέα γενιά, καλώντας τους νέους να στραφούν στα επαγγέλματα της θάλασσας και των λιμενικών υποδομών.

Όπως ανέφερε, η ναυτιλία μπορεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου σπουδές, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και ουσιαστικές προοπτικές κοινωνικής ανέλιξης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου το στεγαστικό και το δημογραφικό πρόβλημα πιέζουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ