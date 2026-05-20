Καραχάλιος σε Καρυστιανού για τη μήνυση και το αυτόφωρο: “Είμαι παντού, τι έχεις πάθει μαζί μου;”

Απάντηση στις αιχμές που άφησε χθες το βράδυ η Μαρία Καρυστιανού για το ότι δεν έχει εντοπιστεί ο Νίκος Καραχάλιος, παρά τη μήνυση που υπέβαλε εναντίον του, έδωσε εκείνος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα τα ξημερώματα.

«Μαρία μου, κορίτσι μου, ηρέμησε… Πού να εμφανιστώ; Εδώ είμαι! Παντού είμαι!» έγραψε λίγο πριν τις 04:00 τα ξημερώματα ο κ. Καραχάλιος.

«Τι έχεις πάθει μαζί μου; Φαντασίωση είναι; Εμμονή είναι; Ψύχωση είναι;», διερωτάται ακόμα ο κ. Καραχάλιος και συμπληρώνει: «Πρόσεξε μην γυρίσεις στα παλιά… Έχεις αγώνα αύριο στη Θεσσαλονίκη».

Ο κ. Καραχάλιος μάλιστα στην ανάρτησή του αναρωτιέται αν συγκεντρώθηκε ο απαραίτητος αριθμός υπογραφών για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και καταλήγει στην ανάρτησή του ως εξής:

«ΥΓ1. Με τιμά ότι μου κάνατε μήνυση, όπως και στην Λάουρα Κοβέσι, δηλαδή εμάς που τα βάζουμε με τις αδικίες… ΥΓ2. Αυτόν τον Θανάση (σ.σ. Αυγερινό), που είναι σοβαρό παιδί, γιατί τον ταλαιπωρείτε; ΥΓ3. Μην κατηγορείτε άδικα ΚΑΙ τους αστυνομικούς. Θα τους χρειαστείτε μια μέρα».

Κ αν… https://t.co/ZD6XFM0f0U — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 20, 2026

Η μήνυση Καρυστιανού και Αυγερινού σε Καραχάλιο για συκοφαντική δυσφήμηση

Υπενθυμίζεται πως χθες η Μαρία Καρυστιανού και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση εις βάρος του Νίκου Καραχάλιου. Αφορμή στάθηκαν οι αναφορές του Νίκου Καραχάλιου στις οποίες έκανε λόγο για «εντολή Μόσχας» πίσω από τη διαδικασία ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τη Μαρία Καρυστιανού.

«Η Καρυστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος», είχε υποστηρίξει ο Νίκος Καραχάλιος με αφορμή τη συλλογή υπογραφών για την ίδρυση του πολιτικού φορέα.