Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν απάτες με πρόσχημα οικονομικές εκκρεμότητες συγγενών – Πάνω από 16.000 ευρώ

Δύο περιπτώσεις απατών σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών στη Θεσσαλονίκη με συνολική λεία 1.800 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ εξιχνιάστηκαν από την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, έπειτα από μεθοδική και επισταμένη έρευνα και σε συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, ταυτοποίησαν τα στοιχεία δύο ημεδαπών ηλικίας 28 και 35 ετών, που ενέχονται σε δύο περιπτώσεις απάτης, κατά τις οποίες, με το πρόσχημα οικονομικών εκκρεμοτήτων συγγενικών προσώπων των παθόντων, αποσπούσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Οι πράξεις αυτές έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου – Απριλίου 2026, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ενώ η λεία των δραστών αφορά στο χρηματικό ποσό των 1.800 ευρώ και σε χρυσαφικά συνολικής αξίας 15.000 ευρώ.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε σχετική δικογραφία η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

