Θεσσαλονίκη: Συγκίνηση και σεβασμός στο μνημείο του Πόντιου Ακρίτα στο Πανόραμα

Υπό τον ήχο της ποντιακής λύρας σε παραδοσιακό μοιρολόι, από το Αρσακλί των παππούδων μας οι ψυχές μας ταξίδεψαν ως τις αλησμόνητες πατρίδες, εκεί όπου ο πόνος δεν σβήστηκε ποτέ και η μνήμη μένει αιώνια ζωντανή.

107 χρόνια μετά, ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη τίμησε την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων στο εμβληματικό Μνημείο του Πόντιου Ακρίτα, στην καρδιά του Πανοράματος.

Η γη τραντάχτηκε με τον πυρρίχειο χορό επί της οδού Κομνηνών και η συγκίνηση κορυφώθηκε στην λαμπαδηδρομία προς τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και το Πέτρινο Σχολείο, εμβληματικά τοπόσημα της εγκατάστασης των Ποντίων στο ιστορικό Αρσακλί.

Με ευλάβεια και σεβασμό στα θύματα της Γενοκτονίας, αξιοπρέπεια και βουβή διαμαρτυρία, πολίτες, μέλη των ποντιακών συλλόγων με παραδοσιακές στολές, ηλικιωμένοι, νέοι και μικρά παιδιά, με τις δάδες αναμμένες και σχηματίζοντας τον αριθμό 353.000 με κεράκια έστειλαν το πάνδημο μήνυμα για την ανάγκη διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

Τις εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, μέλος του Δικτύου Πόλεων με Ποντιακές Κοινότητες της ΚΕΔΕ, μαζί με την Ένωση Ποντίων Πανοράματος» και τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ιμεραίων Πανοράματος.

«Η σημερινή μέρα είναι για όλους εμάς ένα κορυφαίο ορόσημο Μνήμης. Η απανταχού Ποντιακός Ελληνισμός οφείλει με ομόνοια να συνεχίσει και να εντείνει τον αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας. Η Γενοκτονία αυτή δεν αφορά μόνο τους δικούς μας προγόνους, αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Για όλα αυτά, οφείλουμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ στη μνήμη τους αλλά και στο μέλλον των παιδιών μας ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΠΙΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ και να αναγνωριστεί η Γενοκτονία διεθνώς!» ανέφερε ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τα μέλη της Ένωσης Ποντίων Πανοράματος και της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ιμεραίων Πανοράματος -και στο πρόσωπό τους όλα τα ποντιακά σωματεία απανταχού της γης- γιατί «εργάζονται και συνεργάζονται άοκνα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης μέσα από την παράδοση και τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμά μας. Ο καθημερινός αυτός αγώνας που κρατάει 107 χρόνια είναι η νίκη της Μνήμης απέναντι στη λήθη, της δημιουργίας ενάντια στην καταστροφή, της ζωής κατά του θανάτου» είπε χαρακτηριστικά.

Παρών στην εκδήλωση μνήμης ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, που έλκει την καταγωγή του από την Ίμερα του Πόντου. Ο κ. Φωστηρόπουλος συγκίνησε με τις αναφορές του στον ποντιακό ελληνισμό και το Πανόραμα, ενώ εξέφρασε την προσδοκία η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας για το αίτημα της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας.

Το λόγο έλαβε και η Αντιδήμαρχος και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Πανοράματος Δέσποινα Λυπηρίδου, η οποία συγκίνησε με τις αναφορές της στο δράμα των προγόνων και την δύναμη της μνήμης έναντι στην λήθη.

Τις φετινές εκδηλώσεις μνήμης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι του Σύλλογος Ποντίων Ηλιούπολης και του Ποντιακός Σύλλογος Φιλύρου, ο βουλευτής Θεοφάνης Παπάς, ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΚΜ Σωκράτης Δωρής που εκπροσώπησε την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο π. δήμαρχος Πανοράματος Γιώργος Κεδίκογλου, Αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, τοπικοί σύμβουλοι και πλήθος κόσμου.