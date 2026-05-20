Μήνυμα Πεζεσκιάν στις ΗΠΑ: Οι απειλές για νέες επιθέσεις δεν θα λυγίσουν το Ιράν

«Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μασούντ Πεζεσκιάν.

Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις απειλές ότι θα εξαπολύσει ακόμη πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία την οποία θα εγκρίνει η Ουάσινγκτον. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση «δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδαίσθηση».

«Ο αμοιβαίος σεβασμός στη διπλωματία είναι πολύ πιο σοφός, ασφαλής και βιώσιμος από τον πόλεμο», υπογραμμίζει ο Πεζεσκιάν.

Μασούντ Πεζεσκιάν

