Δ. Μάντζος: Η αντίδραση του ελληνικού ΥΠΕΞ δυσανάλογη της απαξιωτικής συμπεριφοράς του Ισραηλινού αξιωματούχου εις βάρος Ευρωπαίων πολιτών

«Η επίθεση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας I. Ben Gvir σε συλληφθέντες επιβαίνοντες στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, προκαλεί διεθνή κατακραυγή», τονίζει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος, σε ανακοίνωση του.

Ο κ. Μάντζος προσθέτει ότι «η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυσανάλογη της απαξιωτικής συμπεριφοράς του Ισραηλινού αξιωματούχου εις βάρος Ευρωπαίων πολιτών, ενώ υπολείπεται των αντιδράσεων, τόσο των άλλων κρατών-μελών ΕΕ που έχουν ήδη ζητήσει εξηγήσεις από τις πρεσβευτικές αρχές του Ισραήλ, όσο και του ίδιου του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών».

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «η εικόνα των βασανιστηρίων εις βάρος των κρατουμένων επιτείνει την ανησυχία για την ακεραιότητα των Ελλήνων πολιτών που μετείχαν στην αποστολή και ήδη κρατούνται» και εκ μέρους του κόμματος του ζητά από την ελληνική κυβέρνηση «να αναλάβει και να εντείνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για τον άμεσο και ασφαλή επαναπατρισμό τους».

Δημήτρης Μάντζος

