Ψυχολόγοι αποκαλύπτουν: Τι σημαίνει για τον χαρακτήρα σου όταν περνάς με αναμμένο πορτοκαλί στο φανάρι

Για τη πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων ολοένα και περισσότεροι φορείς δίνουν μεγάλη έμφαση στη ψυχολογία της οδικής συμπεριφοράς, ένα αντικείμενο που ασχολείται με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των χρηστών του οδικού δικτύου κατά τις μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, αυτά τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που απαιτούνται κατά την οδήγηση έως ότου να πάρει ο οδηγός μια απόφαση αποκαλύπτουν πολλά στοιχεία για τον χαρακτήρα, αποκαλύπτοντας καίρια χαρακτηριστικά για τη διαχείριση του στρες, τη παρορμητικότητα και την ανάγκη για έλεγχο.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν διάφοροι οδηγοί στο πορτοκαλί φανάρι. Για παράδειγμα όσοι επιταχύνουν σε ένα πορτοκαλί φανάρι είναι πολύ πιο παρορμητικοί σε σχέση με όσους φρενάρουν. Με άλλα λόγια, έχουν την τάση να αντιδρούν γρήγορα, να αναζητούν άμεση ικανοποίηση και να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο σκεπτόμενοι τις συνέπειες των πράξεών τους.

Το ζήτημα είναι ότι ο εγκέφαλος έχει τη συνήθεια να υπερεκτιμά τις δυνατότητές του, ειδικά αν επαναλαμβάνουμε μια χειρονομία πολλές φορές χωρίς αρνητικές συνέπειες. Έτσι, αν περνάτε συστηματικά με πορτοκαλί και δεν έχει συμβεί ποτέ τίποτα, το μυαλό σας το ερμηνεύει ως εντελώς φυσιολογική συμπεριφορά.

Έρευνες όπως αυτές από το London School of Economics (LSE) και από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ έχουν εντοπίσει πολλές υποκατηγορίες συμπεριφορών που αποκαλύπτουν τον εσωτερικό μας κόσμο.

Συνεπώς την επόμενη φορά που θα δείτε κάποιον οδηγό να επιταχύνει για να προλάβει το πορτοκαλί φανάρι, μπορείτε να καταλάβετε κάποια στοιχεία για τον χαρακτήρα του οδηγού.

