Ιστορική αλλαγή στην Google: Έρχεται αναζήτηση που θα ψάχνει για εσένα

Η Google ετοιμάζει μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία της αναζήτησης, επιχειρώντας να μετατρέψει το κλασικό search σε έναν πιο έξυπνο, συνομιλιακό και αυτόνομο βοηθό.

Η εταιρεία παρουσίασε νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για την Αναζήτηση, το Gemini και τις υπόλοιπες υπηρεσίες της, με στόχο να απαντήσει στην πίεση που δέχεται από τα νέα AI εργαλεία.

Η λογική είναι απλή, αλλά αλλάζει πολλά: ο χρήστης δεν θα πληκτρολογεί απλώς λέξεις για να πάρει μια λίστα με links. Θα μπορεί να ζητά από την Google να ψάχνει, να παρακολουθεί, να συγκρίνει, να οργανώνει πληροφορίες και σε ορισμένες περιπτώσεις να εκτελεί εργασίες στο παρασκήνιο. Κάπως έτσι, η αναζήτηση περνά από το «βρες μου κάτι» στο «κάν’ το για μένα».

Η αναζήτηση που θυμίζει συνομιλία

Η νέα έκδοση της Google Search βασίζεται περισσότερο στο AI Mode και στο Gemini 3.5 Flash, το μοντέλο που η εταιρεία προωθεί ως γρήγορο και κατάλληλο για σύνθετες, πολυβηματικές εργασίες. Η μπάρα αναζήτησης αλλάζει ρόλο και γίνεται πιο «έξυπνη», υποστηρίζοντας μεγαλύτερα ερωτήματα, πιο φυσική γλώσσα και συνδυασμό διαφορετικών τύπων πληροφορίας.

Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης θα μπορεί να γράφει ερωτήσεις όπως θα τις έλεγε σε έναν άνθρωπο ή σε ένα chatbot. Όχι απλώς «καλύτερα παπούτσια τρεξίματος», αλλά κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο, όπως «βρες μου παπούτσια για τρέξιμο σε άσφαλτο, για κάποιον που έχει ευαίσθητα γόνατα και θέλει κάτι κάτω από 120 ευρώ». Η Google θέλει η αναζήτηση να μην επιστρέφει μόνο αποτελέσματα, αλλά να καταλαβαίνει καλύτερα την πρόθεση πίσω από το ερώτημα.

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, όμως, είναι οι AI agents μέσα στην αναζήτηση. Η Google δείχνει να περνά σε μια εποχή όπου η μηχανή αναζήτησης δεν θα περιμένει απλώς την επόμενη εντολή, αλλά θα μπορεί να παρακολουθεί θέματα για λογαριασμό του χρήστη. Για παράδειγμα, κάποιος θα μπορεί να ζητήσει να ενημερωθεί όταν ένας αγαπημένος αθλητής ανακοινώσει νέα συνεργασία με εταιρεία αθλητικών ή όταν υπάρξει μεταγραφή.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε δυνατότητες δημιουργίας εξατομικευμένων γραφικών, μικρών εφαρμογών και πιο σύνθετων απαντήσεων μέσα από την ίδια την αναζήτηση. Η ιδέα είναι ότι το Google Search δεν θα είναι απλώς η πύλη προς το διαδίκτυο, αλλά ένα περιβάλλον όπου ο χρήστης θα μπορεί να χτίζει μικρά εργαλεία πάνω στις πληροφορίες που χρειάζεται.

Στο ίδιο πλαίσιο μπαίνει και το Gemini Spark, η νέα λειτουργία που παρουσιάζεται ως ένας πιο αυτόνομος προσωπικός AI βοηθός. Το Spark μπορεί να λειτουργεί στο παρασκήνιο, να παρακολουθεί πληροφορίες, να οργανώνει εργασίες, να δημιουργεί περιλήψεις και να αξιοποιεί δεδομένα από υπηρεσίες όπως το Gmail, τα Google Docs και τα Slides.

Η διαφορά του Spark από μια απλή συνομιλία με AI είναι ότι δεν περιορίζεται στην απάντηση μιας ερώτησης. Στόχος του είναι να αναλαμβάνει επαναλαμβανόμενες ή χρονοβόρες εργασίες, πάντα υπό την επίβλεψη του χρήστη. Η Google θέλει να το παρουσιάσει ως έναν βοηθό που «τρέχει» στο cloud, χωρίς να χρειάζεται ο υπολογιστής να μένει ανοιχτός.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να φέρει το Spark και σε υπολογιστές Mac, με δυνατότητα πρόσβασης σε τοπικά αρχεία μέσω της εφαρμογής Gemini. Παράλληλα, μέσω λειτουργιών όπως το Android Halo, οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των εργασιών από το κινητό τους, ακόμη και όταν ο βασικός υπολογιστής δεν είναι ενεργός.

Το Search γίνεται βοηθός

Οι κινήσεις αυτές δείχνουν ότι η Google δεν θέλει απλώς να προστατεύσει την κυριαρχία της στην αναζήτηση. Θέλει να ξαναορίσει τι σημαίνει αναζήτηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Το μοντέλο των «μπλε links» δεν εξαφανίζεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η εταιρεία σπρώχνει τους χρήστες προς μια εμπειρία όπου το AI αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας.

Ο ανταγωνισμός εξηγεί πολλά. Εργαλεία όπως το ChatGPT και οι πλατφόρμες της Anthropic έχουν ήδη αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πολλοί χρήστες αναζητούν απαντήσεις, γράφουν κείμενα, κάνουν έρευνα ή οργανώνουν δουλειές. Η Google, που για δεκαετίες ήταν σχεδόν συνώνυμη με το internet search, δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει πίσω.

Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο γρήγορα θα υιοθετήσουν οι χρήστες αυτή τη νέα μορφή αναζήτησης και πόσο άνετα θα νιώσουν με AI βοηθούς που παρακολουθούν πληροφορίες, διαβάζουν δεδομένα από εφαρμογές και εκτελούν εργασίες στο παρασκήνιο. Η υπόσχεση είναι δελεαστική: λιγότερο ψάξιμο, λιγότερη χειροκίνητη δουλειά, περισσότερη αυτοματοποίηση. Αλλά όσο πιο ενεργό γίνεται το AI, τόσο πιο σημαντικά γίνονται η εμπιστοσύνη, ο έλεγχος και η διαφάνεια.