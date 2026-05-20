MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο πρέσβης των ΗΠΑ καταδικάζει το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι επέκρινε σήμερα τις «αξιοκαταφρόνητες ενέργειες» του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος νωρίτερα έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που τον δείχνει να χλευάζει ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα», οι οποίοι είναι γονατισμένοι και δεμένοι με χειροπέδες, μετά τη σύλληψή τους.

«Ομόφωνη αγανάκτηση και καταδίκη απ’ όλους τους ανώτατους Ισραηλινούς αξιωματούχους (…) για τις απεχθείς πράξεις του Μπεν Γκβιρ», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Χάκαμπι.

«Ο στολίσκος ήταν μια ανόητη ενέργεια, αλλά ο Μπεν Γκβιρ πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισραήλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9 ώρες πριν

Η Πειραιώς εντάσσεται στην κοινοπραξία Qivalis για την υποστήριξη της ανάπτυξης της ρυθμιζόμενης υποδομής stablecoin σε ευρώ στην Ευρώπη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Θ. Κοντογεώργης: Τον Ιούνιο η καταβολή επιδόματος 150 ευρώ για κάθε παιδί για πάνω από το 80% των οικογενειών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Κρήτη: Αυτοκίνητο τούμπαρε στον ΒΟΑΚ – Στο νοσοκομείο ένα άτομο – Βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Απόστολος Λύτρας – Σοφία Πολυζωγοπούλου: Διακοπή στη δίκη για τον ξυλοδαρμό – Η νέα ημερομηνία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ και ο Ν. Ανδρουλάκης μπορούν να εγγυηθούν τη θεσμική και οικονομική σταθερότητα

ΖΩΔΙΑ 24 ώρες πριν

Τέσσερα ζώδια με ένα σπάνιο είδος ευφυΐας, που κανένα άλλο δεν αναπτύσσει τόσο πολύ