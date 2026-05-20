Θεσσαλονίκη: Από τα διόδια Ωραιοκάστρου στο “Παπαγεωργίου” σε 12 λεπτά – Γέφυρα ζωής για 9 μηνών αγοράκι

Γέφυρα ζωής στήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, το απόγευμα της Τετάρτης (20/5), για τη μεταφορά ενός 9 μηνών παιδιού στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικές δυνάμεις παρέλαβαν όχημα στο οποίο επέβαινε ένα 9 μηνών αγοράκι με χτύπημα στο κεφάλι, μαζί με τους γονείς του και άνοιξαν τον δρόμο, ώστε να φτάσει γρήγορα και με ασφάλεια στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία παρέλαβε το όχημα στις 17:18 από τα διόδια του Ωραιοκάστρου και μέσα σε 12 λεπτά έφτασαν στις 17:30 στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.