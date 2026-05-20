Συνελήφθη 52χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα με πιστόλι και γεμιστήρα

Συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής 17 Μαΐου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα ένας 52χρονος κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, εντόπισαν τον 52χρονο να κινείται πεζή και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου εντοπίστηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 6 φυσίγγια.

Επιπλέον, σε έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 142 φυσίγγια πυροβόλου όπλου,

• 80 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και

• αεροβόλο τυφέκιο.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

