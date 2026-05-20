Φον ντερ Λάιεν για drones στη Βαλτική: Η άμεση ευθύνη ανήκει στη Ρωσία

Η Ρωσία φέρει «άμεση ευθύνη» για τα περιστατικά που συνδέονται με drones και έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες στις χώρες της Βαλτικής, κατήγγειλε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχόμενη ισχυρή απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν την άμεση ευθύνη και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα» δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν μέσω του Χ προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη θα απαντήσει με ισχύ και ενότητα».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σήμανε συναγερμός για εισερχόμενο drone που οδήγησε στην διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βίλνιους και έστειλε τον Λιθουανό πρόεδρο, την πρωθυπουργό και τον πληθυσμό της λιθουανικής πρωτεύουσας στα καταφύγια.

Ο συναγερμός σήμανε εξαιτίας του εντοπισμού drone στη γειτονική Λετονία το οποίο κατευθυνόταν προς την Λιθουανία. Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας δήλωσε σε πρώτη φάση πως: «Δεν γνωρίζουμε αν το drone είναι ουκρανικό ή όχι».

