Μ.Χαρακόπουλος: Να εισακουστούν οι προτάσεις υγιών Συνεταιρισμών όπως ο ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου

«Δεν μπορούμε να προσδοκούμε ουσιαστικές αλλαγές στον πρωτογενή τομέα χωρίς την ενεργή συμμετοχή των συνεταιρισμών, των ανθρώπων που βιώνουν στο πετσί τους τα προβλήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επισημάνσεις των ανθρώπων ενός ιστορικού συνεταιρισμού, του ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου, σε μια δυναμική περιοχή που πρωτοστατεί στην παραγωγή οπωροκηπευτικών, είναι αναμφίβολα χρήσιμες, καθώς αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών μας και θέτουν καίρια ζητήματα για βελτιώσεις». Αυτά δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά την επίσκεψή του στον ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου, προκειμένου να ακούσει προβληματισμούς και κυρίως προτάσεις για να τις μεταβιβάσει στην Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για την ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα.

Κατά τη συζήτηση με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού, Λάμπρο Ντέλα, τον ταμία ‘Αγγελο Κασιάρα, το μέλος Δ.Σ, Αθανάσιο Δάσιο, και το μέλος του Συνεταιρισμού, Αθανάσιο Μπετικούγια, υπήρξε αναλυτική περιγραφή του ρόλου και της δραστηριότητας του συνεταιρισμού, των συνθηκών και των προβλημάτων της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά και προτάσεων για το αύριο.

Ειδικότερα, αναφέρθηκαν οι δυσκολίες στην καθημερινότητα των αγροτών που δημιουργεί η εκτίναξη του κόστους παραγωγής λόγω διεθνών συγκυριών τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση των τιμών σε βασικούς συντελεστές της παραγωγής (πετρέλαιο, λιπάσματα, φυτοφάρμακα), ενώ οι τιμές των προϊόντων δεν γνωρίζουν παρόμοια άνοδο, καθιστούν την παραγωγική διαδικασία μια δυσεπίλυτη εξίσωση με τους παραγωγούς να ψάχνουν εναγωνίως διεξόδους. Παράλληλα, η μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας των εργατικών χεριών πυροδοτεί τόσο την αύξηση του ημερομίσθιου, κατά περίπου 20 ευρώ την τελευταία 5ετία, όσο και την «μαύρη» εργασία, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον προϋπολογισμό της παραγωγής, ειδικά στα φρούτα που έχουν υψηλές ανάγκες σε χειρωνακτική εργασία (κλαδέματα, αραιώματα, βλαστολογήματα, συλλογή).

Η πραγματικότητα αυτή προκαλεί την απροθυμία των νεότερων να ασχοληθούν με την πρωτογενή παραγωγή, γεγονός με αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο, ακόμα και σε περιοχές με δυναμικές καλλιέργειες, καθώς οι νέοι «γυρνούν την πλάτη» στην ενασχόληση με την παραγωγή προς αναζήτηση μιας εργασίας λιγότερο κοπιαστικής και με καλύτερο εισόδημα.

Προτάσεις

Για την αναστροφή αυτής της κατάστασης οι εκπρόσωποι του Συνεταιρισμού έθεσαν μια σειρά από προτάσεις που εστιάζουν στην ουσία και στην δυνατότητα της πρακτικής εφαρμογής. Συγκεκριμένα επισήμαναν ότι μέτρα όπως η συμβολαιακή γεωργία και η μείωση φορολογίας που προκύπτει, με τον τρόπο που εφαρμόζεται δεν λειτουργεί προς όφελος του παραγωγού. Ζήτησαν η πολιτεία να εξετάσει πιο γενναία μέτρα στήριξης των συνεταιρισμών, όπως την διακίνηση του 100% των προϊόντων μέσω συνεταιρισμού για τα μέλη, άλλα και την φοροαπαλλαγή των τελευταίων κατά 50%, καθώς η διακίνηση προϊόντων μέσω συνεταιρισμών διασφαλίζει την διαφάνεια, σημειώνοντας ότι το μέτρο του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής είναι δυσλειτουργικό και δεν έχει νόημα για τα μέλη. Ακόμη, υποστήριξαν την σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή και την ενίσχυση των νέων αγροτών με επιπλέον μπόνους ένταξης με την συμμετοχή σε συνεργατικό σχήμα.

Τέλος, τόνισαν την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης των προγραμμάτων για τους συνεταιρισμούς, καθώς οι καθυστερήσεις δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία τους αναιτιολόγητα, ενώ ζήτησαν την δικαιότερη κατανομή των μέτρων στήριξης προϊόντων, όπως π.χ. το μέτρο 23 δεν συμπεριέλαβε τα ροδάκινα, και να προχωρήσουν αλλαγές στον ΕΛΓΑ σε ό,τι αφορά την ασφάλιση και τις αποζημιώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ