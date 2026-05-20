Έντεκα πιθανές αιτίες που έχετε πονοκέφαλο και κόπωση ταυτόχρονα

Αν και είναι πιθανόν να είστε απλώς κουρασμένοι από κάποιο ξενύχτι ή να έχετε πονοκέφαλο λόγω άγχους, υπάρχουν πολλοί τρόποι που ο πονοκέφαλος και η κούραση συνδέονται.

Και αν έχετε συνεχείς πονοκεφάλους και κούραση κάθε μέρα, είναι σώφρον να μιλήσετε με έναν γιατρό.

Ο πονοκέφαλος και η κόπωση είναι συχνά σύμπτωμα κάτι άλλου και μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία.

“Ο πονοκέφαλος και η κόπωση είναι δύο διαφορετικά συμπτώματα. Όταν τα συνδυάζεις, σκέφτεσαι συγκεκριμένα μέρη του σώματος ή συστήματα οργάνων που εμπλέκονται”, λέει η δρ. Neha Vyas, οικογενειακή γιατρός στην Cleveland Clinic.

Μπορεί να έχετε ημικρανίες, διαταραχή ύπνου ή κάποια κοινή λοίμωξη, όπως η γρίπη. Αν και οι περισσότεροι λόγοι για τους οποίους έχετε πονοκέφαλο και κόπωση ταυτόχρονα μπορεί να αντιμετωπιστούν με αλλαγές στον τρόπο ζωής ή φαρμακευτική αγωγή, εάν αυτά τα δύο συμπτώματα αρχίσουν να επηρεάζουν τη ζωή σας, είναι καιρός να αναζητήσετε βοήθεια.

Η δρ. Vyas αναλύει ποιες αιτίες μπορεί να είναι η ρίζα του πονοκεφάλου και της κούρασης ταυτόχρονα.

1. Κρυολόγημα, γρίπη και COVID-19

Μολυσματικές ασθένειες όπως το κοινό κρυολόγημα, η γρίπη και η COVID-19 μοιράζονται όλα τα τυπικά συμπτώματα του πονοκεφάλου και της κόπωσης.

“Ένας άλλος τύπος μόλυνσης μπορεί να είναι η πνευμονία. Και συχνά, αν υπάρχει επίσης πυρετός, θα ήταν μια μεγάλη ένδειξη για το αν συμβαίνει κάτι μολυσματικό”, λέει η Δρ. Vyas.

Μπορεί επίσης να έχετε άλλα συμπτώματα όπως πονόλαιμο, βήχα και πόνους στο σώμα. Υπάρχουν μικρές διαφορές μεταξύ του κρυολογήματος, της γρίπης και της COVID-19.

2. Ημικρανίες

Αυτοί οι συχνοί πονοκέφαλοι μπορεί να είναι πολύ επώδυνοι και να συνοδεύονται από μια σειρά από συμπτώματα που ξεκινούν πριν κατά την κρίση ημικρανίας και διαρκούν αφότου αυτή υποχωρήσει.

Πολλές φορές, μπορεί να αρχίσετε να εμφανίζετε συμπτώματα -όπως το αίσθημα κόπωσης- λίγες μέρες πριν από την ημικρανία. Και μόλις ξεκινήσει ο πονοκέφαλος μπορεί επίσης να αισθανθείτε ναυτία και ζάλη και να έχετε ευαισθησία στο φως και τον ήχο.

Και ακόμη και αφού σταματήσει η ημικρανία σας, μπορεί να αισθάνεστε κουρασμένοι.

3. Αφυδάτωση

Πίνετε αρκετό νερό; Η απάντηση μπορεί να είναι όχι, ειδικά αν έχετε πονοκεφάλους. Μπορεί επίσης να αισθάνεστε κουρασμένοι.

Πόσο νερό πρέπει να πίνετε; Οι άνδρες θα πρέπει να πίνουν περίπου 3,7 λίτρα την ημέρα, ενώ οι γυναίκες 2,7.

Και αν έχετε πιει μερικά αλκοολούχα ποτά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε hangover, το οποίο συνήθως προκαλείται από αφυδάτωση και έλλειψη ύπνου.

4. Φάρμακα

Εάν παίρνετε διουρητικά ή φάρμακα για την υπέρταση, όπως βήτα-αναστολείς, μπορεί να σας προκαλέσουν παρενέργειες, όπως πονοκεφάλους και κόπωση.

Ακόμη και ορισμένα αντιβιοτικά, αντιικά και ηρεμιστικά μπορεί να προκαλέσουν αυτές τις παρενέργειες. Τα αντικαταθλιπτικά και τα φάρμακα χημειοθεραπείας μπορεί επίσης να σας προκαλέσουν πονοκέφαλο, καθώς και να σας κάνουν να αισθάνεστε κουρασμένοι.

5. Ινομυαλγία

Τα αυτοάνοσα νοσήματα όπως η ινομυαλγία, μια χρόνια πάθηση υγείας που προκαλεί μυοσκελετικό πόνο, συνοδεύονται συχνά από πονοκέφαλο και κόπωση.

“Η φλεγμονή που προκαλείται από την ινομυαλγία είναι μακράς διαρκείας. Δεν είναι κάτι που έρχεται ξαφνικά”, λέει η Δρ. Vyas.

Εάν έχετε ινομυαλγία, πιθανώς να αντιμετωπίζετε εξάρσεις όπου συμπτώματα όπως πονοκέφαλοι και κόπωση είναι πιο έντονα.

6. Διαταραχή ύπνου

Εάν δεν κοιμάστε επαρκώς (λιγότερο από 7-9 ώρες τη νύχτα) μπορεί να είστε εξοικειωμένοι με τον πονοκέφαλο και την κούραση που προκύπτει μέσα στην ημέρα.

Κοινές διαταραχές ύπνου όπως η αϋπνία, η υπνική άπνοια, το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών και ακόμη και το τρίξιμο των δοντιών (βρουξισμός) είναι γνωστό ότι προκαλούν πονοκέφαλο και κόπωση.

7. Διάσειση

Ένα χτύπημα στο κεφάλι μπορεί να οδηγήσει σε διάσειση, μια ήπια τραυματική εγκεφαλική βλάβη. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πονοκέφαλο, αλλά μπορεί επίσης να συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα όπως κόπωση, έμετο και σύγχυση.

Εάν νομίζετε ότι έχετε διάσειση, είναι σημαντικό να λάβετε ιατρική φροντίδα αμέσως.

8. Αναιμία

Εάν έχετε αναιμία η ποσότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων που έχετε είναι πολύ χαμηλή, καθιστώντας δύσκολο για τους ιστούς του σώματός σας να πάρουν αρκετό οξυγόνο.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κόπωση, αδυναμία, ζάλη, δύσπνοια και πονοκέφαλο.

9. Εμμηνόρροια

Κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου, οι ορμόνες των γυναικών παρουσιάζουν διακυμάνσεις και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προεμμηνορροϊκό σύνδρομο.

Συμπτώματα όπως κράμπες, πονοκέφαλοι, κόπωση και φούσκωμα, εμφανίζονται μετά την ωορρηξία.

10. Εγκυμοσύνη

Μιλώντας για ορμόνες, εάν είστε έγκυος, τα επίπεδα προγεστερόνης αυξάνονται, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κόπωση.

Αλλά η εν λόγω ορμόνη είναι χρήσιμη κατά τα αρχικά στάδια της εγκυμοσύνης. Άλλες ορμονικές αλλαγές μπορεί επίσης να προκαλέσουν πονοκέφαλο.

11. Κατάθλιψη

Εάν έχετε κατάθλιψη, μπορεί να σας επηρεάσει τόσο συναισθηματικά όσο και σωματικά. Μπορεί να βιώσετε τόσο πονοκέφαλο όσο και κόπωση λόγω έλλειψης ύπνου από τη διαταραχή της διάθεσης.

Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πόνους στο σώμα, θλίψη και αλλαγές στην όρεξη.

Πηγή: onmed.gr