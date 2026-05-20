Φρίκη στις ΗΠΑ: Άνδρας σκότωσε τη γυναίκα του και με την βέρα της έκανε πρόταση γάμου στη νέα του σύντροφο από το Tinder

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ υπόθεση που αποκαλύφθηκε στο Ουισκόνσιν, όπου ένας άνδρας κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του, εξαφάνισε το πτώμα της και στη συνέχεια εμφανιζόταν ως «χήρος», ενώ φέρεται να χρησιμοποίησε ακόμη και τη βέρα της για να κάνει πρόταση γάμου σε νέα γνωριμία μέσω Tinder.

Ο 43χρονος Aaron Nelson συνελήφθη την Παρασκευή με κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και απόκρυψη πτώματος. Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Dodge, θύμα είναι η σύζυγός του Alexis Nelson, της οποίας τα λείψανα δεν έχουν εντοπιστεί από τότε που εξαφανίστηκε πριν από περίπου έναν χρόνο.

Οι αρχές αναφέρουν ότι το ζευγάρι εθεάθη για τελευταία φορά σε υλικό από κάμερες ασφαλείας στις 29 Μαρτίου του 2025, σε παντοπωλείο στην πόλη Beaver Dam, όπου διέμεναν. Λίγο μετά την εξαφάνιση της γυναίκας, τα τηλεφωνικά της δεδομένα φέρεται να δείχνουν μετακίνησή της σε άλλη περιοχή, ενώ ο σύζυγός της αγόρασε μεγάλο πλαστικό κάδο απορριμμάτων, στοιχείο που έχει μπει στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο 43χρονος δημιούργησε στη συνέχεια ψεύτικο προφίλ στο Facebook με το όνομα «James Nelson», δηλώνοντας ότι είναι χήρος. Λίγο αργότερα γνώρισε γυναίκα μέσω της πλατφόρμας γνωριμιών Tinder, με την οποία, όπως κατέθεσε η ίδια στις αρχές, συγκατοίκησε μέσα σε λίγες εβδομάδες.

H Alexis Nelson

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι η νέα σύντροφος του 43χρονου φορούσε ένα δαχτυλίδι αρραβώνων — το οποίο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ανήκε στην αγνοούμενη σύζυγό του. Σε μεταγενέστερη έρευνα, εντοπίστηκε ένας κάδος απορριμμάτων στην κατοικία της νέας συντρόφου του, ο οποίος περιείχε ίχνη αίματος που ταυτοποιήθηκαν ότι ήταν της Alexis Nelson, ενώ ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης πτωμάτων εντόπισε ενδείξεις ανθρώπινης αποσύνθεσης σε βοηθητικό χώρο της ιδιοκτησίας.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα τα λείψανα της γυναίκας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του κατηγορούμενου, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία και απόκρυψη στοιχείων εγκλήματος.