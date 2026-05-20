Μ. Σχοινάς από Κύπρο: Η Κύπρος πρέπει να είναι πάντα δυτική, πάντα ευρωπαϊκή, πάντα πρωταγωνίστρια

Τη θέση ότι η Κύπρος πρέπει να παραμείνει σταθερά προσανατολισμένη στη Δύση και στην Ευρώπη, διατύπωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας σήμερα στην κεντρική προεκλογική εκδήλωση του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) στην Κύπρο.

Ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σήμερα «στο κέντρο των μεγάλων ευρωπαϊκών εξελίξεων περισσότερο από ποτέ», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «εδώ σε αυτά τα χώματα, ξεκινάει, δεν τελειώνει η Ευρώπη».

Αναφερόμενος στη δική του διαδρομή δίπλα στην Κύπρο, είπε ότι είχε «την τύχη – και σε προσωπικό επίπεδο – να συνοδεύσει την Κύπρο στα πρώτα της μεγάλα βήματα στην Ευρώπη», εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για τη στήριξή του στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χαρακτήρισε τον Δημοκρατικό Συναγερμό «δύναμη σταθερότητας», λέγοντας ότι «εκφράζει τη μεγάλη ευρωπαϊκή και πατριωτική παράταξη της Κύπρου, όπως την οραματίστηκε ο Γλαύκος Κληρίδης». Όπως πρόσθεσε, ο ΔΗΣΥ είναι «η παράταξη που κράτησε τη χώρα σταθερά προσανατολισμένη στη Δύση, στην Ευρώπη, στη σοβαρότητα και στην ευθύνη».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι «η Κύπρος πρέπει να είναι πάντα δυτική, πάντα ευρωπαϊκή, πάντα πρωταγωνίστρια», τονίζοντας πως η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας «είναι στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια» και ότι αυτή «είναι η μεγάλη ιστορική επιλογή του Κυπριακού Ελληνισμού και είναι αδιαμφισβήτητη».

Ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε και στον κίνδυνο του λαϊκισμού, λέγοντας ότι οι επερχόμενες εκλογές είναι κρίσιμες, καθώς «προστίθεται το μέτωπο του λαϊκισμού που θέλει ξανά να σηκώσει το κεφάλι». Κάλεσε, δε, τους πολίτες να υψώσουν «ένα τείχος λογικής, ένα τείχος ευθύνης απέναντι στον εύκολο θυμό».

Αναφερόμενος στην ελληνική εμπειρία της προηγούμενης δεκαετίας, είπε ότι στην Ελλάδα «ζήσαμε και τη νίκη αλλά και την ήττα του λαϊκισμού», προσθέτοντας πως «πάθαμε και μάθαμε». Όπως σημείωσε, «ο δρόμος της λογικής δεν είναι ποτέ ο εύκολος δρόμος», ενώ «ο δρόμος του λαϊκισμού μοιάζει συχνά ευθύς, γρήγορος, σαγηνευτικός».

Ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε επίσης στο μεταναστευτικό, υπογραμμίζοντας ότι βρέθηκε «στην πρώτη γραμμή» για τη στήριξη της Κύπρου, ενώ υπενθύμισε ότι ήταν «ο πρώτος Επίτροπος που επισκέφθηκε την Πράσινη Γραμμή». Όπως είπε, «κάναμε μαζί πράγματα που δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ» και «πείσαμε ευρωπαϊκούς θεσμούς και κυβερνήσεις ότι η Κύπρος δεν είναι μια ‘μακρινή γωνιά’ της Ευρώπης, αλλά ευρωπαϊκό σύνορο πρώτης γραμμής».

Κλείνοντας, εξέφρασε τη στήριξή του προς την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, λέγοντας ότι «μπορεί να εκφράσει αυτή τη νέα μεγάλη προσπάθεια» και ότι «εκπροσωπεί μια νέα γενιά πολιτικών που καταλαβαίνει ότι η Κύπρος πρέπει να συνεχίσει να κοιτά μπροστά με αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα και εθνική συνείδηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

