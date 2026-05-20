Λάκης Γαβαλάς: Στη Eurovision πήραμε μια θέση που δεν ήταν καν στα προγνωστικά

Ο Λάκης Γαβαλάς εξέφρασε την προσωπική του γνώμη σχετική με τη θέση που κατάφερε να πάρει η Ελλάδα στη Eurovision και αναφέρθηκε και στον Akyla.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» παραχώρησε ο Λάκης Γαβαλάς και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Τετάρτη (20.05.2026). Ο γνωστός σχεδιαστής απάντησε για την έναρξη των γυρισμάτων του GNTM, αλλά και για τη Eurovision και τον Akyla.

Ο Λάκης Γαβαλάς είπε για τη Eurovision: «Τώρα συνειδητοποίησα ότι πήραμε μια θέση που δεν ήταν καν στα προγνωστικά. Έτσι είναι η ζωή! Ο Akylas είναι ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης, όταν εμφανίστηκε στη σκηνή, σείστηκε ο τόπος. Δεν ξέρεις και τι συμφέροντα παίζονται».

«Ο κόσμος ζητάει να με βλέπει στην τηλεόραση και τους ευγνωμονώ γι’ αυτό», είπε ακόμα ο Λάκης Γαβαλάς.