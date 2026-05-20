Τροχαίο στη Λαμία, αυτοκίνητο προσέκρουσε σε παρκαρισμένο – Δείτε βίντεο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) στην αρχή της οδού Φραντζή στο ύψος της πλατείας Παγκρατίου, στη Λαμία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα μαύρο αυτοκίνητο προσέκρουσε πάνω σε ένα παρκαρισμένο λευκό. Και τα δύο οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, παραλίγο να υπάρξουν τραυματίες, καθώς λίγο πιο κοντά υπήρχαν άνθρωποι. «Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός. Από τη στιγμή που του φεύγει το αμάξι, δεν μπορείς να ξέρεις που θα σταματήσει. Ευτυχώς, σταμάτησε στο παρκαρισμένο, θα μπορούσε να είχε ανεβεί στην πλατεία ή να μαζέψει κάποιον περαστικό που θα ανέβαινε το δρόμο. Ένας δρόμος που γενικά τέτοια ώρα έχει κίνηση», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας.



Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία για την καταγραφή του περιστατικού και την πραγματοποίηση αλκοτέστ στον υπαίτιο οδηγό.