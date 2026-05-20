Χαλκίδα: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα – Αυτοκίνητο σταμάτησε μια… ανάσα από τον γκρεμό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) κοντά στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και σταμάτησε μία ανάσα από το γκρεμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, ο οδηγός του αυτοκινήτου κατάφερε και βγήκε από το όχημά του και είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.