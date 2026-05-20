Μήνυμα Τραμπ προς το Ιράν: Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε;

ΟΑμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) περιέγραψε με τον πλέον κυνικό τρόπο το δίλημμα στο οποίο καλείται να απαντήσει το Ιράν: ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά.

Ειδικότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν ουσιαστικά καταστραφεί και πως το μόνο ερώτημα πλέον είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν για να «τελειώσουν τη δουλειά» ή αν η Τεχεράνη θα υπογράψει συμφωνία.

«Όλα έχουν καταστραφεί. Το ναυτικό τους έχει καταστραφεί. Η αεροπορία τους έχει καταστραφεί. Σχεδόν τα πάντα. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα πάμε να το τελειώσουμε ή αν θα υπογράψουν ένα έγγραφο. Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ σε ομιλία του στην τελετή αποφοίτησης της Ακαδημίας της Αμερικανικής Ακτοφυλακής.

