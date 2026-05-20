Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάστηκε το νέο ΤΕΠ του νοσοκομείου “Γεννηματάς” από τον Άδωνι Γεωργιάδη – Δείτε εικόνες

Το ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου «Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης, έργο προϋπολογισμού 1.424.434,4 ευρώ που υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση της ΕΕ – NextGenerationEU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», εγκαινίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Έχω έρθει σε ένα νοσοκομείο για το οποίο είμαι πολύ περήφανος, γιατί επί θητείας μου έχει συμβεί το εξής: έχουμε διπλασιάσει στην κυριολεξία τον προϋπολογισμό του από τα 9,5 εκατομμύρια σχεδόν στα 20. Έχουμε αυξήσει κατά πολύ το ιατρικό του προσωπικό. Έχουμε αυξήσει κατά πάρα πολύ το νοσηλευτικό του προσωπικό. Έχουμε αυξήσει κατά αρκετά το λοιπό του προσωπικό. Κάνουμε μία σειρά και ολοκληρώσαμε μία σειρά έργων ανακαίνισης κλινικών, ΤΕΠ που εγκαινιάζουμε σήμερα και σε λίγες μέρες θα παραδοθούν και τα εξωτερικά ιατρεία», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την τελετή των εγκαινίων.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι μέχρι τη λήξη της θητείας του το νοσοκομείο «Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης θα είναι πρακτικά ένα καινούριο νοσοκομείο, παρά το παλαιό κτιριακό συγκρότημα, και αναφέρθηκε στο μελλοντικό σχεδιασμό ανάπτυξής του, σε συνάρτηση με τη μετακίνηση της Παιδιατρικής Κλινικής του «Γεννηματάς» στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των ΤΕΠ, σημείωσε ότι η μέση αναμονή έχει μειωθεί σημαντικά: «Πριν τρία χρόνια είχαμε μια αρκετά μεγάλη μέση αναμονή, πάνω από 7,5 ώρες. Με τις προσλήψεις, με τους τραυματιοφορείς που φέραμε και με το βραχιολάκι, η μέση αναμονή έχει πέσει κάτω από τις τρεις ώρες». Αναφερόμενος στα χειρουργεία, υποστήριξε ότι μέσω της επέκτασης των απογευματινών χειρουργείων «δεν υπάρχει ούτε ένα εκκρεμές χειρουργείο από το 2025», ενώ οι αναμονές του 2026 κινούνται κάτω από τους τέσσερις μήνες, κατώφλι που ορίζει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον νοσηλευτικό κλάδο, προαναγγέλλοντας την ένταξή του στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με τροπολογία που θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα από κοινού με το Υπουργείο Εργασίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε νέο πλαίσιο κινήτρων για την ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού και την προσέλκυση νέων στη νοσηλευτική εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. «Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο προσδοκούμε να είμαστε έτοιμοι πλέον διυπουργικά για να προχωρήσουμε σε επίσημες ανακοινώσεις για την ίδρυση του νοσηλευτικού κλάδου του ΕΣΥ με ό,τι αυτό θα σημαίνει υπέρ των νοσηλευτών. Είναι τελείως βέβαιο ότι αφού κάναμε πολλά για τους γιατρούς, τώρα έχει έρθει η ώρα των νοσηλευτών», είπε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο υπουργός είχε συνάντηση με τη διοίκηση και το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Όπως ανέφερε, υπήρξε «ωραία συζήτηση με το Σωματείο Εργαζομένων» και όλοι αναγνωρίζουν «τη μεγάλη πρόοδο που και τυφλός θα τη βλέπει».

Αναφερόμενος στο πρόσφατο περιστατικό βίας κατά υγειονομικών στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», σημείωσε ότι όλο το ΕΣΥ συμπαραστέκεται στο προσωπικό. «Η επίθεση ήταν τελείως απρόκλητη», είπε, τονίζοντας: «Είμαστε μαζί τους 100%».

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης μετέβη στη Νάουσα όπου θα εγκαινιάσει τα νέα ΤΕΠ του νοσοκομείου της πόλης. Αύριο ο κ Γεωργιάδης θα εγκαινιάσει τα νέα εξωτερικά ιατρεία και το νέο Ακτινολογικό Τμήμα του νοσοκομείου Βέροιας ενώ στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Νέας Βρύσης και το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ