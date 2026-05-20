Ρόδος: Τουρίστρια από την Φινλανδία κατήγγειλε 33χρονο για βιασμό

Δικογραφία σε βάρος ενός 33χρονου από τη Ρόδο, σχημάτισαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ρόδου, έπειτα από καταγγελία για βιασμό που έκανε σε βάρος του 28χρονη τουρίστρια από την Φινλανδία.

Το περιστατικό, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, έγινε στις αρχές Μαΐου, αλλά καταγγέλθηκε 10 τουλάχιστον μέρες αργότερα. Η 28χρονη, είχε βγει για διασκέδαση με τον 33χρονο, ο οποίος τη συνόδευσε στο τέλος της βραδιάς στο σπίτι της. Όπως κατήγγειλε στη συνέχεια συνευρέθηκαν ερωτικά χωρίς τη θέλησή της.

Ο 33χρονος δεν συνελήφθη, λόγω παρέλευσης των χρονικών ορίων του αυτοφώρου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

