Δ. Ωραιοκάστρου: Το πρόγραμμα του “RemoteCare” για δωρεάν εξετάσεις τον Ιούνιο και τον Ιούλιο
Συνεχίζεται από τον Δήμο Ωραιοκάστρου το πρόγραμμα επισκέψεων του «RemoteCare», του οχήματος μεταφοράς ιατρικού προσωπικού και εξοπλισμού σε περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου, προκειμένου οι πολίτες να κάνουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στον τόπο κατοικίας τους.
Το «RemoteCare»λειτουργεί συμπληρωματικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Τι εξετάσεις μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Οι προληπτικές εξετάσεις που μπορούν να κάνουν δωρεάν οι πολίτες μέσω του «RemoteCare» είναι μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση οξυγόνου, μέτρηση σακχάρουκαι χοληστερίνης, μέτρηση βάρους σώματος, μέτρηση καρδιακού παλμού, καρδιογράφημα.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
Διευκρινίζεται πως οι ιατρικές εξετάσεις γίνονται ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για να κλείσουν ραντεβού μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2313304068 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Ακολουθεί το πρόγραμμα επισκέψεων για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2026:
Αναλυτικά το πρόγραμμα του RemoteCareΙούνιο και Ιούλιο 2026 έχει ως εξής:
|ΙΟΥΝΙΟΣ 2026
|ΤΡΙΤΗ
|ΤΕΤΑΡΤΗ
|ΠΕΜΠΤΗ
|2/6 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
|3/6 ΓΑΛΗΝΗ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
|4/6 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
|9/6 ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ
|10/6 ΛΗΤΗ
|11/6 ΔΡΥΜΟΣ
|16/6 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
|17/6 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
|18/6 ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ
|23/6 ΠΕΤΡΩΤΟ
|24/6 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
|25/6 ΠΕΤΡΩΤΟ
|30/6 ΜΕΣΑΙΟ
|ΙΟΥΛΙΟΣ 2026
|2/7 ΓΑΛΗΝΗ
|7/7 ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ
|8/7 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
|9/7 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
|14/7 ΠΕΤΡΩΤΟ
|15/7 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
|16/7 ΛΗΤΗ
|21/7 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
|22/7 ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ
|23/7 ΔΡΥΜΟΣ
|28/7 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
|29/7 ΜΕΣΑΙΟ
|30/7 ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ
