Ανδρουλάκης στον διοικητή της ΕΥΠ: Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου;

Eν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Στην επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών.

Το κλίμα στη συνεδρίαση ήταν «ηλεκτρισμένο», με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ρωτά επίμονα τους λόγους της παρακολούθησής του και τον διοικητή της ΕΥΠ να αποφεύγει την απάντηση.

Αναλυτικά ο διάλογος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον Διοικητή της ΕΥΠ

ΔΕΜΙΡΗΣ: Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΑΕ.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν λέω αυτό.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Τι λέτε; Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης μου;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα, τι δείξατε στην ΑΔΑΕ; Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις μας είπατε; Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρρητο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρρητο αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση μου.