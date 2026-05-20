Κρήτη: Αυτοκίνητο τούμπαρε στον ΒΟΑΚ – Στο νοσοκομείο ένα άτομο – Βίντεο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Μαΐου στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Καρτερού στην Κρήτη. Κάτω από συνθήκες οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, ένα αυτοκίνητο ανετράπη στη μέση του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο.
Στο σημείο άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε ένα άτομο και το μετέφερε για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Οι ίδιες πληροφορίες, σύμφωνα με τη neakriti αναφέρουν ότι ο τραυματίας δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.
Τα αίτια εξαιτίας των οποίων το αυτοκίνητο «τούμπαρε» διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο επικράτησε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.
