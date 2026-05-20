Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 20 Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 20 Μαΐου:

325 Συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, για να καταδικάσει τον Αρειανισμό.

1609 Εκδίδονται στο Λονδίνο τα Σονέτα του Γουίλιαμ Σέξπιρ.

1825 Ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. (Η Μάχη στο Μανιάκι)

1894 Οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη «Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών», με το οποίο τους ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα, όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή.

1941 Αρχίζει η Μάχη της Κρήτης, με την κατά κύματα ρίψη γερμανών αλεξιπτωτιστών, για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. (Επιχείρηση Ερμής)

1996 Έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή Νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου.

Γεννήσεις

1769 Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βώκος. (Θαν. 11/6/1835)

1908 Τζέιμς Στιούαρτ, Αμερικανός ηθοποιός. (Θαν. 2/7/1997)

1931 Γιώργος Βασιλείου, πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 έως το 1993.

Θάνατοι

1825 Παπαφλέσσας, από τις ηρωικές μορφές της ελληνικής επανάστασης. (Γεν. 1788)

1949 Δαμασκηνός, κατά κόσμο Δημήτριος Παπανδρέου, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, που διετέλεσε και αντιβασιλέας. (Γεν. 3/3/1891)

2019 Νίκι Λάουντα, Αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δυο χαρακτηριστικά που τόν διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής (1975, 1977, 1984), με 25 νίκες σε γκραν πρι. (Γεν. 22/2/1949)

Γιορτάζουν

Λυδία

Επέτειοι