Έλενα Ράπτη: Συνάντηση με εκπροσώπους της Roblox

Συνάντηση με εκπροσώπους της Roblox πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, με αντικείμενο τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι νέες τεχνολογίες και οι ψηφιακές πλατφόρμες στη διαμόρφωση θετικών κοινωνικών μηνυμάτων για τα παιδιά και τους νέους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Διευθύντρια Δημόσιας Πολιτικής της Roblox, Σοφία Γκιούσου, καθώς και ο Country Director Ελλάδας και Κύπρου, Θεόδωρος Λέλεκας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της αξιοποίησης της τεχνολογίας ως εργαλείου ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πρόληψης σε ζητήματα που αφορούν την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή κακοποίησης και κινδύνου στο ψηφιακό περιβάλλον.

Παράλληλα, συζητήθηκε η ανάγκη καλλιέργειας υγιών προτύπων επικοινωνίας και ψηφιακής συμπεριφοράς, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας, των τεχνολογικών πλατφορμών, των γονέων και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε ότι η προστασία των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο αποτελεί κοινή ευθύνη και απαιτεί συνεχή διάλογο, ενημέρωση και προσαρμογή στις σύγχρονες προκλήσεις της εποχής.

Έλενα Ράπτη

