Γωγώ Μαστροκώστα: "Δεν της άξιζε τέτοια τύχη, εύχομαι να κάνει ένα θαύμα ο Θεός", δηλώνει η κουμπάρα της

Την πιο δύσκολη μάχη δίνει η Γωγώ Μαστροκώστα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η Ελένη Μπούση με δήλωσή της στο TLIFE στέλνει συγκινημένη τις ευχές της στην κουμπάρα της, Γωγώ Μαστροκώστα, για τις κρίσιμες ώρες που περνά με την υγεία της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η ιδρύτρια του Hippocratic Cancer Research Foundation ελπίζει πλέον σε ένα θαύμα, όπως συνέβη και στην περίπτωση της μητέρας της, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρό θέμα υγείας, όπως λέει στις δηλώσεις της.

«Είναι κάτι που με έχει πικράνει πάρα πολύ γιατί είναι κουμπάρα μου… να τώρα θα κλάψω…» ανέφερε αρχικά συγκινημένη η Ελένη Παλυβού – Μπούση.

«Την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένας πολύ εξαιρετικός άνθρωπος, όπως και ο κουμπάρος μου (Τραϊανός Δέλλας). Δύο παιδιά που πραγματικά ο ένας αγαπάει τον άλλον πάρα πολύ και δεν τους άξιζε μια τέτοια τύχη. Ποιοι είμαστε εμείς όμως να δικάσουμε του Θεού τα σχέδια;

Το μόνο που της εύχομαι είναι να κάνει ένα θαύμα ο Θεός, όπως έκανε και στη μαμά μου και όπως έχει κάνει και σε πολλούς ανθρώπους και την κάνει γερή και δυνατή. Γιατί ειλικρινά της αξίζει», ήταν τα λόγια της κουμπάρας της στο TLIFE για τη Γωγώς Μαστροκώστα.

