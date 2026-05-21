Αγρότες τσάκωσαν κλέφτη που είχε γεμίσει το αυτοκίνητό του με… ακτινίδια – Δείτε βίντεο

Σε τεράστιο πρόβλημα για τους αγρότες στην Ημαθία και την Πέλλα έχουν εξελιχθεί οι κλέφτες που ρημάζουν τα γεμάτα καρπούς δέντρα από τα χωράφια τους.

Οι αγρότες έχουν επιστρατεύσει, μάλιστα, κάμερες και συναγερμούς προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους επίδοξους κλέφτες.

Έτσι, όταν ένα χωράφι στις περιοχές αυτές έγινε στόχος κλεφτών, οι αγρότες κινητοποιήθηκαν και τους τσάκωσαν με ένα αυτοκίνητο γεμάτο… ακτινίδια!

Σύμφωνα με την ΕΡΤ αγρότες έχουν βάλει πινακίδες στα χωράφια τους με μήνυμα «μην το κάνεις», ενώ υπάρχουν και σκέψεις για να προσλάβουν εταιρείες φύλαξης.