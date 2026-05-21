Καραγκούνης: Δεν θα κόψουμε συντάξεις, ούτε θα ζητήσουμε αναδρομικά από τους συνταξιούχους χηρείας – Οι αλλαγές στα βαρέα και ανθυγιεινά

Ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας, παρά τις εκκρεμότητες που σχετίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ο ίδιος, αναφερόμενος σε περίπου 200.000 δικαιούχους συντάξεων χηρείας, εξήγησε ότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί, αλλά σε γενικές γραμμές επιβεβαιώνει ρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά τον τρόπο υπολογισμού της εθνικής σύνταξης για τον/την επιζώντα/ώσα σύζυγο, σημειώνοντας ότι το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης παραμένει, ενώ το ζήτημα αφορά την εθνική σύνταξη.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι, με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου, θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση αμέσως μετά την πλήρη καθαρογραφή της απόφασης, προκειμένου να μην υπάρξουν μειώσεις ή επιστροφές ποσών. Τόνισε επίσης ότι, παρότι μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο η περίληψη της απόφασης, η κυβέρνηση γνωρίζει το γενικό της περιεχόμενο και θα προχωρήσει σε ρύθμιση ώστε «να μην υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας».

Απαντώντας σε σχετική ανησυχία για το ενδεχόμενο αναδρομικών επιστροφών, ο ίδιος σημείωσε ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα για τους δικαιούχους, επιμένοντας ότι το βασικό μήνυμα προς τους συνταξιούχους είναι πως δεν θα υπάρξει καμία μείωση, ανεξάρτητα από τον χρόνο ολοκλήρωσης της καθαρογραφής.

Στη συνέχεια, ο κ. Καραγκούνης αναφέρθηκε και στο ζήτημα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων στον χώρο της υγείας, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά σε ρύθμιση που αφορά νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, οδηγούς και βοηθούς ασθενοφόρων, καθώς και διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Όπως ανέφερε, πρόκειται συνολικά για έξι κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο αριθμό προσωπικού που εργάζεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της ρύθμισης είναι να αντιμετωπιστούν ανισότητες που υπήρχαν μέχρι σήμερα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις εργαζόμενοι στην ίδια ειδικότητα δεν απολάμβαναν τα ίδια δικαιώματα ως προς τα βαρέα και ανθυγιεινά. Όπως υπογράμμισε, η νέα διάταξη θα εξασφαλίζει ενιαία μεταχείριση για όλους τους εργαζόμενους στις ίδιες συνθήκες/

Ο υφυπουργός προανήγγειλε ότι η ρύθμιση θα συζητηθεί σε προσεχές Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατεθεί νομοθετικά το επόμενο διάστημα, με στόχο να εφαρμοστεί άμεσα μετά τη δημοσίευσή της.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο στην ψηφιοποίηση του e-ΕΦΚΑ, σημειώνοντας ότι έχει επιτευχθεί δραστική μείωση των χρόνων απονομής συντάξεων. Όπως είπε, οι συντάξεις εκδίδονται πλέον σε περίπου 41 ημέρες κατά μέσο όρο, έναντι περίπου 500 ημερών στο παρελθόν, ενώ η πλήρης ψηφιοποίηση των αρχείων, που περιλαμβάνουν δεκάδες εκατομμύρια σελίδες. αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2027.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης θα επιτρέψει ακόμη ταχύτερη απονομή συντάξεων, ειδικά σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, όπου μέχρι σήμερα παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Καραγκούνης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 και μετά έχουν δημιουργηθεί σημαντικές νέες θέσεις εργασίας σε κλάδους όπως η πληροφορική, η κατασκευή, η φαρμακοβιομηχανία, τα logistics και η υγεία. Όπως είπε, σε αρκετούς από αυτούς τους τομείς καταγράφονται και αυξήσεις μισθών, ιδιαίτερα σε κλάδους υψηλής εξειδίκευσης.

Κλείνοντας, σχολιάζοντας πολιτικές εξελίξεις και την πιθανή ίδρυση νέων κομμάτων, ο υφυπουργός χαρακτήρισε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα ως «ξαναζεσταμένο φαγητό», ενώ για την κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού σημείωσε ότι θα κριθεί από τις θέσεις και το πολιτικό της πρόγραμμα. Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο για ένταση και τοξικότητα στον δημόσιο λόγο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.