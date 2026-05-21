ΠΕΔΚΜ:  Αντιδρά για τη διάταξης που μεταφέρει την ευθύνη της αποκατάστασης σοβαρών βλαβών σε μισθωμένα κτήρια στους μισθωτές Δήμους

Την πλήρη αντίθεσή της εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) για Διάταξη που περιλήφθηκε σε τροπολογία νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών και προβλέπει ότι την ευθύνη για την αποκατάσταση σοβαρών βλαβών σε κτίρια που μισθώνουν οι Δήμοι, για τη στέγαση σχολείων, την έχει πλέον ο μισθωτής Δήμος και όχι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου!

Το θέμα, απασχόλησε τη συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ, μετά από εισήγηση του προέδρου του οργάνου, δημάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, ο οποίος γνωστοποίησε ότι πέρασε με τη μορφή τροπολογίας και χωρίς την ενημέρωση των Δήμων και της ΚΕΔΕ, μια Διάταξη, η οποία, κόντρα σε ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα, μεταφέρει την ευθύνη για αποκατάσταση σε βαριές βλάβες που έχουν τα μισθωμένα ή παραχωρημένα κτίρια, π.χ στον φέροντα οργανισμό τους, όπως η στατική επάρκεια στις στέγες του, στα ηλεκτρομηχανολογικά του, αντί στους ιδιοκτήτες, όπως γίνεται σε όλες τις διατάξεις των μισθώσεων, στους μισθωτές που είναι οι Δήμοι.

«Θα έχουμε το παράδοξο φαινόμενο να πληρώνουν, παραδείγματος χάρη, δήμοι 20.000 ευρώ τον μήνα για ενοίκιο μισθωμένου σχολείου και να πρέπει να το αποκαταστήσουν μετά, να το φτιάξουν από την αρχή, προς όφελος του ιδιοκτήτη» τόνισε ο κ. Καϊτεζίδης.

Σημείωσε ακόμη ότι στην τελευταία συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, το Δ.Σ της οποίας καταδίκασε τη συγκεκριμένη ρύθμιση, αποφάσισε ομόφωνα να προσφεύγουν οι Δήμοι στα δικαστήρια όταν αντιμετωπίζουν τέτοιες περιπτώσεις, απόφαση με την οποία συντάχθηκε ομόφωνα και το Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ.

Καμία ενημέρωση

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ ανέφερε ότι το ζήτημα αυτό, εκτός των άλλων, δημιουργεί ευθύνες και οικονομικές υποχρεώσεις στους αιρετούς που δεν τους ανήκουν, ενώ κανείς, όπως είπε, δεν τους ενημερώνει από πού θα προέλθουν αυτά τα εκατομμύρια που θα χρειαστούν να δώσουν για τα μισθωμένα κτίρια.

«Σήμερα οι Δήμοι έχουν αρκετά μισθωμένα κτίρια, πολλά σχολεία που τους μεταφέρθηκαν από τις πρώην Νομαρχίες ακόμη και κτίρια που μισθώνουν οι Δήμοι για να στεγάσουν υπηρεσίες, ακόμη και Δημαρχεία. Έως σήμερα ο Δήμος καλεί τον ιδιοκτήτη να αποκαταστήσει τις ζημιές, εκτός από εκείνες που είναι από τη συνήθη χρήση. Αν ανταποκριθεί ο ιδιοκτήτης καλώς, αν δεν ανταποκριθεί, τις αναλαμβάνει ο Δήμος και τα αφαιρεί από τα μισθώματα. Αυτός ο κανόνας ίσχυε για δεκαετίες ολόκληρες και δεν είναι κατανοητό για ποιο λόγο επιχειρούν τώρα να το αλλάξουν» επισήμανε ο κ. Καϊτεζίδης.

Λίγα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Το Δ.Σ εξέφρασε την επίσης ομόφωνα έντονη διαμαρτυρία του και για τον αποκλεισμό συμμετοχής σχολείων Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας από το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών μονάδων ‘’Μαριέττα Γιαννάκου’’.

Όπως έγινε γνωστό, με βάση όσα ανάφερε σε παρέμβασή του ο δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης, στη β’ φάση του προγράμματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμπεριλήφθηκε μόνο το 1/3 των σχολικών μονάδων, σε σχέση με την αρχική δυναμική του.

Ειδικότερα, από τις 27 σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν, φέτος, στο πρόγραμμα ́ ́Μαριέττα Γιαννάκου’’ οι 21 βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, ενώ αποκλείονται Π.Ε όπως το Κιλκίς, η Πιερία και η Χαλκιδική από τους δυνητικούς δικαιούχους.

Στην τοποθέτησή του για το πρόβλημα που ανέκυψε ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κ. Καϊτεζίδης ανέφερε ότι το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση. «Στην πρώτη φάση του, το πρόγραμμα λειτούργησε καλά, καθώς υπήρξε μια διασπορά σε όλους τους Δήμους. Δεν εντάχθηκε το σύνολο των σχολείων που προτάθηκαν από κάθε Δήμο, αρκετά σχολεία όμως από κάθε δήμο μπήκαν στο πρόγραμμα, χρηματοδοτήθηκαν και έγιναν έγκαιρα τα σχολεία» τόνισε και πρόσθεσε ό,τι δυστυχώς στη δεύτερη φάση, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μπαίνουν λιγότερο από τα μισά σχολεία από εκείνα που είχαν ενταχθεί στην πρώτη φάση και με τη διασπορά τους να είναι πολύ περιορισμένη.

«Αυτή η κατανομή είναι απαράδεκτη και το θέμα πρέπει να επανεξεταστεί. Να βρεθούν και άλλα κονδύλια και να ενταχθούν τουλάχιστον ορισμένα σχολεία από κάθε Δήμο για να μπορέσουν οι δήμαρχοι να αντιμετωπίσουν το σοβαρό πρόβλημα της σχολικής στέγης» υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ.

Νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης

Σε άλλο θέμα, το Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ συζήτησε εκτενώς διατάξεις του, υπό διαβούλευση, νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης και τα μέλη του διατύπωσαν συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση τους. Εξέφρασαν επιφυλάξεις και προβληματισμούς για κάποιες προβλέψεις του Κώδικα και μέσα από μια ευρεία και γόνιμη συζήτηση διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο παρατηρήσεων και προτάσεων που θα κατατεθούν στην ΚΕΔΕ, ενόψει της συνεδρίασης του Δ.Σ, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, την προσεχή Δευτέρα.

Η ΠΕΔΚΜ έχει ήδη τοποθετηθεί θετικά στον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, αναγνωρίζοντας δημόσια τη μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει ο υπουργός κ. Λιβάνιος.

«Ο υπουργός Εσωτερικών πιστώνεται θετικά εξ’ ολοκλήρου την εκπόνηση του νέου Κώδικα, ο οποίος πηγαίνει την Αυτοδιοίκηση στην επόμενη μέρα», επισήμανε ο πρόεδρος κ. Καϊτεζίδης, προσθέτοντας ότι τέτοιος εξαντλητικός και ουσιαστικός διάλογος με την Αυτοδιοίκηση δεν έχει ξαναγίνει. Υπάρχουν, είπε, κάποια επιμέρους ζητήματα που θα συζητηθούν και θα προταθούν τροποποιήσεις από τους αιρετούς, ωστόσο η πλειοψηφία των αιτημάτων των δήμων μέσω της ΚΕΔΕ, όπως είπε, έχουν ενσωματωθεί στον νέο Κώδικα.

ΦΟΔΣΑ: Ανοίγει πρόσκληση χρηματοδότησης

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ παρέστη ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Γεράνης, ο οποίος ενημέρωσε τους δημάρχους σχετικά με την επικείμενη πρόσκληση χρηματοδότησης για τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναφορικά με τον εξοπλισμό που προβλέπεται για την ανακύκλωση. Στόχος είναι οι Δήμοι να εξυπηρετήσουν τη χωριστή συλλογή, όπως προβλέπεται στο ολιστικό σχέδιο του ΦΟΔΣΑ, το οποίο είναι το πρώτο που εγκρίθηκε σε όλη τη χώρα.

«Πολύ σύντομα θα βγει η πρόσκληση από το τέλος ταφής, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους Δήμους, καθώς αφορά την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού και όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να ξεκινήσει πολύ γρήγορα το θέμα της ανακύκλωσης από όλα τα απόβλητα» τόνισε ο κ. Γεράνης. Ζήτησε μάλιστα από τους δημάρχους

να πάρουν άμεσα αποφάσεις στα δημοτικά τους συμβούλια για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον ΦΟΔΣΑ, το αργότερο ως τις 30 Ιουνίου 2026.

«Είναι χρήματα των Δήμων, της αυτοδιοίκησης και όσο πιο γρήγορα προμηθευτούν οι Δήμοι τα αναγκαία εργαλεία για να αποτρέπεται η ταφή περισσότερων αποβλήτων, τόσο πιο λίγα χρήματα θα πληρώνουν για το τέλος ταφής» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ.