Γιαννιτσά: Τρεις εργάτες τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση σκαλωσιάς – Οι δύο έπεσαν σε δεξαμενή

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε περιοχή των Γιαννιτσών, όπου τρεις εργάτες τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση σκαλωσιάς.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 08:30 σήμερα το πρωί, όταν η σκαλωσιά που είχε στηθεί για την υλοποίηση εργασιών, κατέρρευσε. Δύο εργάτες που βρίσκονταν πάνω στη σκαλωσιά, ένας 60χρονος και ένας 64χρονος, έπεσαν και εγκλωβίστηκαν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού! Από τα σίδερα της σκαλωσιάς που κατέρρευσε τραυματίστηκε και ένας 55χρονος ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στο έδαφος.

Για τον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων που εγκλωβιστήκαν στη δεξαμενή χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γιαννιτσών. Προανάκριση για το συμβάν ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πέλλας.

