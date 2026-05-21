MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Ρωσία ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με τη Λευκορωσία μέσω πυρηνικών ασκήσεων

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Ρωσία παρέδωσε πυρηνικά πυρομαχικά σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης στη Λευκορωσία στο πλαίσιο μεγάλων πυρηνικών γυμνασίων, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Στο πλαίσιο της άσκησης των πυρηνικών δυνάμεων, πυρηνικά πυρομαχικά παραδόθηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην περιοχή διάταξης ταξιαρχίας πυραύλων στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας», ανακοίνωσε το υπουργείο

Η Ρωσία έκανε γνωστό πως η πυραυλική μονάδα στη Λευκορωσία πραγματοποίησε εκπαίδευση για να δεχθεί ειδικά πυρομαχικά για το κινητό τακτικό πυραυλικό σύστημα Iskander-M, περιλαμβανομένων της φόρτωσης πυρομαχικών σε οχήματα εκτόξευσης και της μυστικής μετακίνησής τους σε καθορισμένη περιοχή για προετοιμασία εκτόξευσης.

Να σημειωθεί ότι χθες η Ρωσία παρουσίασε βίντεο στα οποία στρατιώτες εικονίζονται να εξοπλίζουν με πυρηνικές κεφαλές κινητά συστήματα εκτόξευσης πυραύλων Iskander-M και να τα μετακινούν απαρατήρητα σε πεδία εκτόξευσης στο πλαίσιο μεγάλων πυρηνικών γυμνασίων.

Λευκορωσία Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Νέα ανάρτηση Τσίπρα: Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Πυρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη από Τούρκο αντιναύαρχο που θεωρείται ένας εκ των εμπνευστών της “Γαλάζιας Πατρίδας”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο Κ. Τζαβέλλας προσβάλλει τη Βουλή, η ΝΔ φιμώνει τους βουλευτές

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Η αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Βρετανία: Παραιτήθηκε, αιφνιδιαστικά ο αναπληρωτής πρέσβης στην Ουάσινγκτον

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τρεις ληστές μπούκαραν με όπλο σε ψιλικατζίδικο και άρπαξαν μετρητά και καπνικά προϊόντα