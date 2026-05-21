Η Ρωσία ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με τη Λευκορωσία μέσω πυρηνικών ασκήσεων

Η Ρωσία παρέδωσε πυρηνικά πυρομαχικά σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης στη Λευκορωσία στο πλαίσιο μεγάλων πυρηνικών γυμνασίων, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Στο πλαίσιο της άσκησης των πυρηνικών δυνάμεων, πυρηνικά πυρομαχικά παραδόθηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην περιοχή διάταξης ταξιαρχίας πυραύλων στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας», ανακοίνωσε το υπουργείο

Η Ρωσία έκανε γνωστό πως η πυραυλική μονάδα στη Λευκορωσία πραγματοποίησε εκπαίδευση για να δεχθεί ειδικά πυρομαχικά για το κινητό τακτικό πυραυλικό σύστημα Iskander-M, περιλαμβανομένων της φόρτωσης πυρομαχικών σε οχήματα εκτόξευσης και της μυστικής μετακίνησής τους σε καθορισμένη περιοχή για προετοιμασία εκτόξευσης.

Vídeo de los ejercicios nucleares d Rusia

En los simulacros participan más d 64.000 efectivos, más de 7.800 unidades de armamento, equipo militar y especial, incluyendo más de 200 lanzadores de misiles, más de 140 aeronaves, 73 buques y 13 submarinos, informaron desde el MDRusia. pic.twitter.com/RegV4hM21M — aapayés (@aapayes) May 20, 2026

Να σημειωθεί ότι χθες η Ρωσία παρουσίασε βίντεο στα οποία στρατιώτες εικονίζονται να εξοπλίζουν με πυρηνικές κεφαλές κινητά συστήματα εκτόξευσης πυραύλων Iskander-M και να τα μετακινούν απαρατήρητα σε πεδία εκτόξευσης στο πλαίσιο μεγάλων πυρηνικών γυμνασίων.