Τι τηλεθέαση έκανε το πρόωρο φινάλε του Survivor;

Το Survivor έριξε χθες οριστικά αυλαία για τη φετινή σεζόν, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου.

Μετά το τραγικό αυτό γεγονός, το οποίο σόκαρε τους πάντες, όχι μόνο στην παραγωγή και στον ΣΚΑΙ, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, η απόφαση που πάρθηκε, να σταματήσει δηλαδή εδώ το ριάλιτι, ήταν ομόφωνη.

Χθες, λοιπόν, παρακολουθήσαμε στον ΣΚΑΙ το τελευταίο συμβούλιο του νησιού, όπου ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε την απόφαση για οριστική διακοπή του Survivor.

Μέσα σε ένα πολύ συγκινητικό κλίμα, ο Γιώργος Λιανός και οι παίκτες του Survivor έστειλαν όλη την αγάπη και τη στήριξή τους στον Σταύρο Φλώρο, ο οποίος βρίσκεται στο Μαϊάμι για αποκατάσταση.

Πώς τα πήγε, όμως, στα νούμερα τηλεθέασης το τελευταίο συμβούλιο του Survivor;

Συγκεκριμένα, χθες, Τετάρτη 20 Μαϊου, το Survivor σημείωσε μέσο όρο 6,8% στο δυναμικό κοινό και 9,2% στο γενικό σύνολο.

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Survivor – 6,8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Survivor – 9,2%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.