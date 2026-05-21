Θεσσαλονίκη: 30 παραβάσεις του ΚΟΚ σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμό της Περαίας

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (20-05-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Περαίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, καθώς και συνεργείου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., έλεγξαν συνολικά:

  • 77 άτομα και
  • 64 οχήματα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης:
– Βεβαιώθηκαν 30 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και
– Ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Αστυνομική επιχείρηση Περαία

